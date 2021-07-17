Köprüler kaç gün ücretsiz? Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte ücretsiz yolların detayı!
Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişin ne zaman başlayacağı tatilin başlaması ile beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler Kurban Bayramı dolayısı ile ücretsiz olacak. Cuma gece yarısından itibaren geçerli olan ücretsiz köprü ve otoyol geçişleri ile birlikte Başkentray ve Marmaray seferlerinde de ücret alınmayacak. Peki, hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? Köprüler kaç gün ücretsiz? İşte, Kurban Bayramında ücretsiz otoyollar ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollarının ücretsiz olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan sürücülerin otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebileceğini bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bayramda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
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HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
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Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU
12 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti;
Şimdi Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek.
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* Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum.
* Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.