Köprüler kaç gün ücretsiz? Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte ücretsiz yolların detayı!

Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollarının ücretsiz olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan sürücülerin otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebileceğini bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bayramda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.