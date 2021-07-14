Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman başlıyor? İşte en son bilgiler

MARMARAY'DA ÜCRETSİZ Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.