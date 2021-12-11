Koprolali nedir? Tourette sendromu içerisinde yer alıyor
Koprolali hastalığı Tourette Sendromu’nun bir parçasıdır. Tourette Sendromu, aralıklarla meydana gelen istemsiz, hızlı, âni bedensel tikler ve ses tiklerinin oluşturduğu nörolojik veya “nörokimyasal” kalıtsal bir rahatsızlıktır. Peki, koprolali nedir? Koprolali belirtileri nelerdir? İşte tourette sendromu ve koprolali hakkında detaylar...
Koprolali, tourette sendromu (turet okunur) başta olmak üzere çeşitli durumların bir belirtisi olarak kendisini göstermektedir. Koprolaliye sebep olan itici güçler kişinin fiziksel ve duygusal stres altında bulunduğu durumlardır. Koprolali denilen istem dışı küfür etme durumu tourette sendromlu bireylerin çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır.
Tourette Sendromu nedir?
Tourette Sendromu (veya Turet sendromu), aynı şekilde kısa aralıklarla meydana gelen istemsiz, hızlı, ani bedensel tikler ve ses tiklerinin oluşturduğu nörolojik veya “nörokimyasal” kalıtsal bir rahatsızlıktır. İlk olarak 2. yüzyılda yaşadığı düşünülen eski Yunanlı hekim Kapadokyalı Aretaeus tarafından kayıtlara geçirilen bu sendrom 1884 yılında Fransız Nörolog Gilles de la Tourette tarafından tanımlanmıştır. Down Sendromlu ve Otizmli bireylerin Tourette Sendromu taşıma riskinin normal bireylere oranla daha fazla olduğu görülüyor.