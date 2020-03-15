Meğer Serenay ve Kerem ayrılmalarına rağmen köpekleri Orfeus ve Hectorius için görüşmeye devam ediyormuş. Ne hoş değil mi? Nasıl ki boşanan çiftler çocukları için bir araya geliyorsa, onlar da köpekleri için bir araya geliyormuş işte. O zaman hayal etmek serbest: Orfeus ve Hectorius parkta çılgınlar gibi koşturup oynarken, artık ayrı olan anne babaları Serenay ve Kerem de banklardan birine oturmuş onları seyreder. Köpeklerin velayetini konuşmalıyız ex aşkım
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CEM YILMAZ OLAYINDAN SONRA...
KIZIMIZ SENDE KALSIN, OĞLUMUZ BENDE... Kahveciden aldıkları karton bardaktaki Americano’yu yudumlarken çocuklarının muhabbetini yaparlar:“Orfeus ne kadar da büyümüş öyle Kerem!” “Sorma, Hectorius’a yetişti resmen Serenay.” Gel gör ki artık bu tarz görüşmeler sona ersin istiyormuş Kerem Bürsin. Malum sebepten, yani Cem Yılmaz olayının resmileşmesinden sonra...
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YENİ NESİL AYRILIKLARDA YENİ KRİZLER...
Son demecinde köpeklerin velayeti meselesini de gündeme getirmiş: “Sakız gibi uzamasın bu konu. Bir şekilde çözülür. Köpeklerden biri benim, diğeri onun olur. Bence artık bu konuyla ilgili görüşmeye gerek yok.” Artık köpekleri nasıl birbirinden ayıracaklar, hangi köpek kimde kalacak bilemiyorum. Ama yeni nesil ayrılıklarda bu tarz krizlerin de çıkabileceğini görmüş, öğrenmiş olduk.
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ZOR KARAR
Çünkü özellikle sevgililerin beraber sahiplendiği köpekler bir noktadan sonra onların evladı gibi oluyor. Zaten çoğu o köpeği “kızım” ya da “oğlum” diye seviyor. Dolayısıyla ayrıldıktan sonra köpeğin kimde kalacağına karar vermek zor olsa gerek.