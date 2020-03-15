Meğer Serenay ve Kerem ayrılmalarına rağmen köpekleri Orfeus ve Hectorius için görüşmeye devam ediyormuş.

Ne hoş değil mi?

Nasıl ki boşanan çiftler çocukları için bir araya geliyorsa, onlar da köpekleri için bir araya geliyormuş işte.

O zaman hayal etmek serbest:

Orfeus ve Hectorius parkta çılgınlar gibi koşturup oynarken, artık ayrı olan anne babaları Serenay ve Kerem de

banklardan birine oturmuş onları seyreder.

Köpeklerin velayetini konuşmalıyız ex aşkım

