'Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz'

Hatta geçtiğimiz haftalarda iletişim ödülünde de köpeğini soran Ersin'e ağabeyi de gerçeği söyleyememiş "Mes iyi, Mesut onunla ilgileniyor" demişti. Her hafta sonu sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı ise Ersin ve Mes hakkında açıklama yaptı.