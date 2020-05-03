Survivor tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Yarışmanın bu yılki en büyük sürprizi olan Ersin Korkut ise ünlüler takımındaki başarısıyla dikkat çekiyor.
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Oyunlardaki performansı günden güne yükselen Ersin'in çok sevdiği köpeği Mes geçtiğimiz aylarda ölmüştü. Yarışmada da sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes'i çok özlediğini söyleyen Korkut'a kötü haberi kimse verememişti.
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Hatta geçtiğimiz haftalarda iletişim ödülünde de köpeğini soran Ersin'e ağabeyi de gerçeği söyleyememiş "Mes iyi, Mesut onunla ilgileniyor" demişti. Her hafta sonu sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı ise Ersin ve Mes hakkında açıklama yaptı.
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Ilıcalı “Ersin’in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz” dedi.
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'Survivor'a geldiği ilk haftalarda köpeği Mes'i anlatan Korkut, şu sözleri söylemişti:"Köpeğim 12 yaşında pekingese. Adı Mes. Eski sahibinin ismi Mesut'muş o yüzden adını Mes koymuş. 9 yaşına kadar o baktı, üç yıldır da ben bakıyorum."