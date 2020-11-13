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Magazin
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 17:41 | 

Konya'daki Kuğulu ve Japon Parkı hazan renklerine büründü

Selçuklu'nun kadim başkentinde milli parklar ve şehir parkları, muhteşem manzaraların yanında eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerine huzur veriyor.

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