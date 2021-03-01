Konya'da ve Aksaray'da kafeler, restoranlar, mekanlar açılacak mı?
Konya'da ve Aksaray'da kafeler ve restoranlar için açılıp açılmama kararına yönelik açıklama yapıldı. 1 Mart tarihinde Kabine Toplantısı ile detayları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yüksek riskli illerde kafeler ve restoranların açılmayacağını duyurdu. Bu iller dışında kalanların ise sabah 07.00 ila 19.00 arasında açık olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, müşteri kapasitesinin ise yüzde 50 olacağını açıkladı. Peki, Konya'da ve Aksaray'da kafeler, restoranlar, mekanlar açılacak mı? İşte, o bilgiler
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Kafeler ve restoranların açılacağı iller arasında Konya ve Aksaray'ın yer alıp almadığı, Kabine Toplantısı sonrasında netlik kazandı. Yüzde 50 kapasite ile 12 saat açık kalacak iller arasında çok yüksek riskli illerin olmayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu illeri açıkladı
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Çok yüksek riskli iller Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman olarak açıklandı
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Dolayısıyla Aksaray ve Konya'da restoranlar ve kafeler ikinci bir karara kadar paket servis ve gel al ile sürece devam edecek.