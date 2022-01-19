Konya'da yarın okullar tatil mi? Yarın (20 Ocak) okul var mı? İşte kentten gelen son dakika haberleri

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde Okullar Tatil edildi. Konya'nın da 8 ilçesi ile Karaman merkezde okullar tatil edildi.
Konya'da bugün (19 Ocak) 25 ilçede okullar tatil edilmişti. Yoğunluk süren kar yağışının ardından kentte yarın okullar tatil olacak mı sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından cevap arıyor.
Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 ilçede, Karaman'da ise kent merkezinde yüz yüze eğitime yarın, 1 günlüğüne ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Konya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Emirgazi, Halkapınar ve Hüyük ilçelerinde yüz yüze eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.
Karaman'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Eğitim, EBA üzerinden yapılacak.