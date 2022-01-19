Konya'da yarın okullar tatil mi? Yarın (20 Ocak) okul var mı? İşte kentten gelen son dakika haberleri

KONYA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Konya'da bugün (19 Ocak) 25 ilçede okullar tatil edilmişti. Yoğunluk süren kar yağışının ardından kentte yarın okullar tatil olacak mı sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından cevap arıyor.



Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 ilçede, Karaman'da ise kent merkezinde yüz yüze eğitime yarın, 1 günlüğüne ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.