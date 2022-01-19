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Konya'da yarın okullar tatil mi? Yarın (20 Ocak) okul var mı? İşte kentten gelen son dakika haberleri

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Konya'da yarın okullar tatil mi? sorusu veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir çok ilde etkili olan kar yağışının ardından internette aranan konuların başında kar tatili haberleri geliyor. Konya'da yoğun kar yağışının ardından bir çok ilçede okullar tatil edilmişti. Bir çok il de ise kar yağışı etkisini azaltsa da devam ediyor. Bu gelişmenin ardından okullar yarın da tatil olacak mı sorusunun cevabı için gözler kent valiliklerine çevrildi. Peki Konya'da okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı? İşte, ayrıntılar.

1/4Konyada yarın okullar tatil mi Yarın (20 Ocak) okul var mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde Okullar Tatil edildi. Konya'nın da 8 ilçesi ile Karaman merkezde okullar tatil edildi.

2/4KONYADA OKULLAR YARIN TATİL Mİ

KONYA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Konya'da bugün (19 Ocak) 25 ilçede okullar tatil edilmişti. Yoğunluk süren kar yağışının ardından kentte yarın okullar tatil olacak mı sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından cevap arıyor.

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 ilçede, Karaman'da ise kent merkezinde yüz yüze eğitime yarın, 1 günlüğüne ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

3/4Konyada yarın okullar tatil mi Yarın (20 Ocak) okul var mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Konya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Emirgazi, Halkapınar ve Hüyük ilçelerinde yüz yüze eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

4/4Konyada yarın okullar tatil mi Yarın (20 Ocak) okul var mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Karaman'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Eğitim, EBA üzerinden yapılacak.

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