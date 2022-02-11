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KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Konya’nın 16 ilçesindeki okullar için karar verildi

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Okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu, Konya'da kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte gündeme gelen konulardan biri oldu. Bölgedeki veliler ve öğrencilerin "okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil?" sorularına yanıt valilikten geldi. Konya’nın 16 ilçesindeki okullar için kar tatili kararı verildi.

1/4KONYADA OKULLAR TATİL Mİ Konya’nın 16 ilçesindeki okullar için karar verildi

Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İç Anadolu Bölgesi'nin bazı ilçelerde başlayan yağışlar sonrası kar yağışının devam ettiği Konya için de açıklama geldi.

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KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya’nın 16 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

3/4KONYADA OKULLAR TATİL Mİ Konya’nın 16 ilçesindeki okullar için karar verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Karapınar, Sarayönü, Taşkent ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 11 Şubat 2022 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

4/4KONYADA OKULLAR TATİL Mİ Konya’nın 16 ilçesindeki okullar için karar verildi

Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

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