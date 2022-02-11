KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Konya’nın 16 ilçesindeki okullar için karar verildi

Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İç Anadolu Bölgesi'nin bazı ilçelerde başlayan yağışlar sonrası kar yağışının devam ettiği Konya için de açıklama geldi.