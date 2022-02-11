KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Konya’nın 16 ilçesindeki okullar için karar verildi

Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İç Anadolu Bölgesi'nin bazı ilçelerde başlayan yağışlar sonrası kar yağışının devam ettiği Konya için de açıklama geldi.
Konya’nın 16 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Karapınar, Sarayönü, Taşkent ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 11 Şubat 2022 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.