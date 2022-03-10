Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

KONYA'NIN O İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA: Konya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? İşte Konya'nın tatil edilen 8 ilçesi

#Okullar Tatil Mi#Konya Tatil#Kar Tatili Olan İller

Kar yağışı ardından öğrenciler ve veliler, "Konya'da bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyordu. Yurdun pek çok bölümünde yeniden başlayan kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle eğitime bir süreliğine ara verildi. Meteoroloji'den yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Düzce Valiliklerinden art arda açıklamalar geldi. Konya'daki bazı ilçeler için de kar tatili haberi geldi. Peki, Konya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? İşte Konya'nın tatil edilen 8 ilçesi

1/3KONYANIN O İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA: Konyanın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi İşte Konyanın tatil edilen 8 ilçesi

Okulları tatil edilen illerden biri de Konya oldu. KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bilgisi dün akşam saatlerinde geldi. 9 Mart'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ardından Konya'nın bazı ilçelerinde okullar için tatil kararı çıktı.

2/3KONYANIN O İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA: Konyanın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi İşte Konyanın tatil edilen 8 ilçesi

KONYA’da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

3/3KONYANIN O İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA: Konyanın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi İşte Konyanın tatil edilen 8 ilçesi

Kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük’te bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler uzaktan eğitim görecek. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okullar Tatil Mi#Konya Tatil#Kar Tatili Olan İller