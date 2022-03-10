KONYA'NIN O İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA: Konya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? İşte Konya'nın tatil edilen 8 ilçesi

Okulları tatil edilen illerden biri de Konya oldu. KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bilgisi dün akşam saatlerinde geldi. 9 Mart'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ardından Konya'nın bazı ilçelerinde okullar için tatil kararı çıktı.