KONYA'NIN O İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA: Konya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? İşte Konya'nın tatil edilen 8 ilçesi

Okulları tatil edilen illerden biri de Konya oldu. KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bilgisi dün akşam saatlerinde geldi. 9 Mart'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ardından Konya'nın bazı ilçelerinde okullar için tatil kararı çıktı.
KONYA’da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük’te bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler uzaktan eğitim görecek. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.