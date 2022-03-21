Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Konya’da okullar tatil mi, bugün kar tatili var mı? Gözler Konya Valiliği açıklamalarında

#Okullar Tatil Mi#Kar Tatili#Konya Valiliği

Konya'ya okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yoğun kar yağışının ardından geçtiğimiz hafta birçok ilde okullara kar tatili arası verildi. 21 Mart itibari ile Konya'da yaşayan vatandaşlar kar tatilinin bugün olup olmadığını araştırmaya başladılar. Konya'da bugün havanın hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, Konya’da okullar tatil mi, bugün kar tatili var mı?

1/3Konya’da okullar tatil mi, bugün kar tatili var mı Gözler Konya Valiliği açıklamalarında

Konya kar tatili, 21 Mart Pazartesi günü gündemde yer alıyor. Konya’da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenildiğini duyurdu.

2/3KONYA’DA OKULLAR TATİL Mİ

KONYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya’da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Konya’da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı olması bekleniyor.

3/3Konya’da okullar tatil mi, bugün kar tatili var mı Gözler Konya Valiliği açıklamalarında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okullar Tatil Mi#Kar Tatili#Konya Valiliği