Konya’da okullar tatil mi, bugün kar tatili var mı? Gözler Konya Valiliği açıklamalarında

Konya kar tatili, 21 Mart Pazartesi günü gündemde yer alıyor. Konya’da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenildiğini duyurdu.
Konya’da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Konya’da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.