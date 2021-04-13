Konya'da ilk iftar saat kaçta başlayacak? 2021 Konya Ramazan imsakiyesi / Sahur vakitleri
Konya’da yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Konyalılar, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Konya’da ilk iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ilk iftar Konya’da saat kaçta açılacak? Konya’da akşam ezanı ne zaman okunacak?
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Günlerdir beklenen rahmet ve bereket ayı Ramazan nihayet yarın başlıyor. 2021 Ramazan’ın başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. Yarın ilk iftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Konyalı vatandaşlar öte yandan ilk sahur saatini de sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2021 Ramazan imsakiyesine göre, Konya iftar saatleri ve Konya Ramazan imsakiyesi...
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İLK TERAVİH NAMAZI
Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Buna göre Konya'da ilk teravih namazı bu akşam 20:50'ye kadar kılınabilecek.
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İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ
Konya'da ilk imsak vakti 04:45’te giriyor. Akşam ezanı da ramazan ayının ilk günü 19:30'da okunacak. Konya'daki vatandaşlar, akşam 19:30'da ilk orucunu açacak.
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2021 RAMAZAN TAKVİMİ
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan etkinlikleri "Şifa Ayı Ramazan" ana temasıyla yapılacak.