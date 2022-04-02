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KONYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? Konya 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri paylaşıldı

#İftar#Konya İftar#Konyada İftar

Konya iftar saatleri, 2022 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Farz olan oruç ibadeti her sene mübarek ramazan ayında yerine getiriliyor. Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde iftarlarını yapıyorlar. Ramazan ayını bu yıl Konya'da karşılayan vatandaşlar iftar vakitlerini inceliyor. Peki, KONYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? İşte Konya 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri

1/4KONYADA İFTAR SAAT KAÇTA Konya 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri paylaşıldı

Konya 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Saat farkı nedeniyle sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Konya'da bu yılın ilk iftarı saat kaçta yapılacak?

2/4KONYA 2022 İMSAKİYESİ

KONYA 2022 İMSAKİYESİ

 

 

 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102.04.202205:0519:20
203.04.202205:0319:21
304.04.202205:0119:22
405.04.202204:5919:23
506.04.202204:5819:24
607.04.202204:5619:25
708.04.202204:5419:26
809.04.202204:5319:27
910.04.202204:5119:27
1011.04.202204:4919:28

3/4KONYADA İFTAR SAAT KAÇTA Konya 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri paylaşıldı

İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

4/4İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

İlk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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#İftar#Konya İftar#Konyada İftar