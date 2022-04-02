KONYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? Konya 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri paylaşıldı

Konya 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Saat farkı nedeniyle sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Konya'da bu yılın ilk iftarı saat kaçta yapılacak?