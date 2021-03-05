Konya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Konya'da cumartesi pazar yasak var mı? İşte ayrıntılar
Konya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağının durumu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile belli oldu. Normalleşme takvimine göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük risk ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazar günleri devam edecek. Hafta sonuna saatler kala Konya'da cumartesi ve pazar günü yasak var mı sorusuna yanıt aramaya başlayan pek çok vatandaş, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeleri sorguluyor. Peki, Konya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, 6-7 Mart Konya'da cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Konya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı, çok yüksek risk grubunda olunduğu için pazar günü uygulanacak. Cumartesi günü ise Konya'da sokağa çıkma yasağı akşam 21.00'da başlayacak. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında Konya da dahil olmak üzere tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Hafta sonlarında Konya'da;
Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Konya'da cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.
2
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İllerAdıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)
3
Ayrıca Konya'da bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamayacak.