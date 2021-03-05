Konya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Konya'da cumartesi pazar yasak var mı? İşte ayrıntılar

Konya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı, çok yüksek risk grubunda olunduğu için pazar günü uygulanacak. Cumartesi günü ise Konya'da sokağa çıkma yasağı akşam 21.00'da başlayacak. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında Konya da dahil olmak üzere tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Hafta sonlarında Konya'da;



Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Konya'da cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.