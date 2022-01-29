Konya şivlilik kutusu başvuru tarihi belli oldu... Şivlilik nedir? Şivlilik kutusu başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, şivlilik kutusu için başvurular şubat ayının ilk günlerinde başlayacak. Belediye bu yıl şivlilik hediyesi sayısını yükselterek 100 bine çıkardı. Başvurusu kabul edilen 100 bin çocuğa şivlilik kutusu dağıtılacak.
Yapılan açıklamaya göre, Konya şivlilik kutusu başvuruları 1 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00 alınmaya başlanacak. 1 Ocak 2012- 31 Aralık 2017 (5-10 yaş arası) doğumluların başvuruları kabul edilecek. Başvurular https://sivlilik.konya.bel.tr/ adresinden kabul edilecek.
Şivlilik’ kelimesinin kökeni tam olarak bilinmese de en güçlü tahmin, yöresel dilde “şivlilik”in, “kandil” anlamına geldiği yönündedir.
Şivlilik, Anadolu’muzda sadece Konya’da kutlanır. Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembe gecesi ve Regaip Kandili sabahı yapılan bu kutlamalara “ilk namaz” adı da verilir. Bu yıl şivlilik, 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.
Regaib kandilinin sabahında, ellerine poşetlerini alan çocuklar, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak kapıyı açanlara “kandiliniz mübarek olsun” sözleriyle birlikte “şivlilik” diye seslenirler.
Şivlilik geleneği ile çocuklara değerli oldukları hatırlatılır ve çocuklar bunu bir ömür unutmazlar. Fener alayı akşamı doyasıya eğlenir çocuklar.