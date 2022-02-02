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Konya Şivlilik 2022 başvuru formu: 100 bin şivlilik kutusu dağıtılacak

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Konya şivlilik başvurusu ile bu yıl da binlerce hediye kutusu vatandaşlarla buluşturulacak. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, şivlilik kutusu için başvurular Şubat ayının ilk günlerinde başlayacak. Belediye bu yıl şivlilik hediyesi sayısını yükselterek 100 bine çıkardı. Başvurusu kabul edilen 100 bin çocuğa şivlilik kutusu dağıtılacak. Çocukların yaşının 5-10 arası olması gerekecek. İşte, Konya şivlilik başvuru formu hakkında detaylar

1/4Konya Şivlilik 2022 başvuru formu: 100 bin şivlilik kutusu dağıtılacak

Şivlilik günü, Konya’da üç ayların gelişini kutlamak için uzun yıllardır bir ritüel olarak gerçekleşiyor. Yüzyıllardır süregelen şivlilik geleneği, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da destekleniyor. Bu geleneğin sürdürülmesinin önemli bir katkısı olan Konya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de hediyelerini hazırladı. Yapılan duyuruya göre, bu yıl 100 bin çocuğun yüzü şivlilik kutusu ile gülecek. Peki, şivlilik kutusu başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, o detaylar

2/4Konya Şivlilik 2022 başvuru formu: 100 bin şivlilik kutusu dağıtılacak

Konya şivlilik kutusu başvuruları 1 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00 alınmaya başlandı. 1 Ocak 2012- 31 Aralık 2017 (5-10 yaş arası) doğumluların başvuruları kabul edilecek. Başvurular https://sivlilik.konya.bel.tr/ adresinden kabul edilecek.

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3/4ŞİVLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

ŞİVLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru sahibinin doğum tarihi 01.01.2012 - 31.12.2017 tarihleri arasında olması gerekmektedir.

Çocukların kimlik bilgileriyle yapılan başvurular kabul edilecek olup, anne-babaya ait kimlik bilgileriyle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlk 100.000 başvuru kabul edilecektir. İlave olarak 10.000 yedek kayıt alınacaktır.

Başvuru sahibinin resmi ikamet adresinin Konya’da (31 İlçemiz ve Tüm Mahallelerimiz) olması gerekmektedir.

Kargolama işlemi PTT Kargo ile başvuru formunda gireceğiniz adrese ve Konya il sınırları(31 İlçemiz ve Tüm Mahallelerimiz) içerisinde gerçekleştirilecektir.

Başvuruların alınmasının ardından girilen bilgilerin doğruluğu Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kontrol edilecek, kampanya şartlarına uymayan ya da yanlış bilgi içeren başvuru kayıtları silinecektir. Adres ve yaş bilgilerinizin Kimlik Paylaşım Sisteminden doğrulanamadığı için kaydınızın silinmesi durumunda Konya Büyükşehir Belediyesi herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Gerekli durumlarda başvuru esnasında gireceğiniz telefon numarası üzerinden iletişim sağlanacaktır. Telefon numaranızın doğruluğundan emin olunuz.

4/4ŞİVLİLİK NEDİR

ŞİVLİLİK NEDİR?

Şivlilik’ kelimesinin kökeni tam olarak bilinmese de en güçlü tahmin, yöresel dilde “şivlilik”in, “kandil” anlamına geldiği yönündedir.

Şivlilik, Anadolu’muzda sadece Konya’da kutlanır. Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembe gecesi ve Regaip Kandili sabahı yapılan bu kutlamalara “ilk namaz” adı da verilir. Bu yıl şivlilik, 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

Regaib kandilinin sabahında, ellerine poşetlerini alan çocuklar, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak kapıyı açanlara “kandiliniz mübarek olsun” sözleriyle birlikte “şivlilik” diye seslenirler.

Şivlilik geleneği ile çocuklara değerli oldukları hatırlatılır ve çocuklar bunu bir ömür unutmazlar. Fener alayı akşamı doyasıya eğlenir çocuklar.

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