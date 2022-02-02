Konya Şivlilik 2022 başvuru formu: 100 bin şivlilik kutusu dağıtılacak

Şivlilik günü, Konya’da üç ayların gelişini kutlamak için uzun yıllardır bir ritüel olarak gerçekleşiyor. Yüzyıllardır süregelen şivlilik geleneği, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da destekleniyor. Bu geleneğin sürdürülmesinin önemli bir katkısı olan Konya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de hediyelerini hazırladı. Yapılan duyuruya göre, bu yıl 100 bin çocuğun yüzü şivlilik kutusu ile gülecek. Peki, şivlilik kutusu başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, o detaylar