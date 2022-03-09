Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

KONYA PİRİ REİS KURA ÇEKİLİŞİ başladı mı, kura çekilişi saat kaçta? Piri Reis evleri kura çekilişi canlı yayın ekranı

#Piri Reis Evleri#Piri Reis Evleri Kura#Piri Reis Evleri Kura Canlı

Piri Reis evleri kura çekiliş günü geldi çattı. 24 Şubat - 04 Mart tarihleri arasında Piri Reis evleri için ön kayıtlarının tamamlayan vatandaşlar, kura sonuçlarının paylaşılmasını bekliyor. Noter tarafından çekilecek kura sonucunda, hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdıkları ön kayıt bedeli iade edilecektir. Peki, Piri Reis evleri kura çekiliş saat kaçta? Piri Reis evleri kura çekilişi canlı yayın ekranı...

1/3KONYA PİRİ REİS KURA ÇEKİLİŞİ başladı mı, kura çekilişi saat kaçta Piri Reis evleri kura çekilişi canlı yayın ekranı

Konya'da Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'ne 77 bin 353 ön başvuru yapılmıştı. Çekiliş tarihi Meram Belediyesi ve Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin resmi web sitesi ile sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuruldu. Piri Reis Evleri'nde kura tarihi için 9 Mart tarihi işaret edilmişti.

2/3

Rekor başvuru yapılan Piri Reis Evler için hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekilişi, 9 Mart 2022 Çarşamba (bugün) saat 09.00'da başladı ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Meram Belediyesi’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak olan Piri Reis Evleri kura çekilişi sonuçları, https://www.memleket.com.tr'den de öğrenilebilecek.

3/3KONYA PİRİ REİS KURA ÇEKİLİŞİ başladı mı, kura çekilişi saat kaçta Piri Reis evleri kura çekilişi canlı yayın ekranı

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Piri Reis Evleri'nde daire tipleri ve ödeme koşulları da şu şekilde belirlendi; 56 adet 120 metrekare 2+1 daireler 58 bin TL peşin 3 bin 600 TL taksitle, 211 adet 150 metrekare 3+1 daireler 75 bin TL peşin 4 bin 700 TL taksitle, 106 adet 175 metrekare 3+1 daireler, 90 bin TL peşin 5 bin 600 TL taksitle, 42 adet 185 metrekare 4+1 daireler, 95 bin TL Peşin 5 bin 900 TL taksitle satışa sunuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Piri Reis Evleri#Piri Reis Evleri Kura#Piri Reis Evleri Kura Canlı