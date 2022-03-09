KONYA PİRİ REİS KURA ÇEKİLİŞİ başladı mı, kura çekilişi saat kaçta? Piri Reis evleri kura çekilişi canlı yayın ekranı

Konya'da Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'ne 77 bin 353 ön başvuru yapılmıştı. Çekiliş tarihi Meram Belediyesi ve Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin resmi web sitesi ile sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuruldu. Piri Reis Evleri'nde kura tarihi için 9 Mart tarihi işaret edilmişti.
Rekor başvuru yapılan Piri Reis Evler için hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekilişi, 9 Mart 2022 Çarşamba (bugün) saat 09.00'da başladı ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Meram Belediyesi’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak olan Piri Reis Evleri kura çekilişi sonuçları, https://www.memleket.com.tr'den de öğrenilebilecek.
Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Piri Reis Evleri'nde daire tipleri ve ödeme koşulları da şu şekilde belirlendi; 56 adet 120 metrekare 2+1 daireler 58 bin TL peşin 3 bin 600 TL taksitle, 211 adet 150 metrekare 3+1 daireler 75 bin TL peşin 4 bin 700 TL taksitle, 106 adet 175 metrekare 3+1 daireler, 90 bin TL peşin 5 bin 600 TL taksitle, 42 adet 185 metrekare 4+1 daireler, 95 bin TL Peşin 5 bin 900 TL taksitle satışa sunuldu.