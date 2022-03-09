KONYA PİRİ REİS KURA ÇEKİLİŞİ başladı mı, kura çekilişi saat kaçta? Piri Reis evleri kura çekilişi canlı yayın ekranı

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Piri Reis Evleri'nde daire tipleri ve ödeme koşulları da şu şekilde belirlendi; 56 adet 120 metrekare 2+1 daireler 58 bin TL peşin 3 bin 600 TL taksitle, 211 adet 150 metrekare 3+1 daireler 75 bin TL peşin 4 bin 700 TL taksitle, 106 adet 175 metrekare 3+1 daireler, 90 bin TL peşin 5 bin 600 TL taksitle, 42 adet 185 metrekare 4+1 daireler, 95 bin TL Peşin 5 bin 900 TL taksitle satışa sunuldu.