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Hürriyet
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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA (DHA)
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 09:19 | 

Konya Ovası'nda kuraklık alarmı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası, 6 aydır yeterli yağış alamadığı için kuraklık alarmı veriyor. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Çok kurak bir dönem geçiriyoruz. 31 ilçemizin 28'ine yakınında yağış yok. Tabiri caizse ova alarm veriyor. Acilen bu bölgeye su aktarılması gerekiyor. Bir an önce tedbir alınması lazım. Mavi Tünel olmasaydı Konya'nın Çumra ve Karatay ilçelerinde tarım bitmiş olacaktı. Allah’tan ümit kesilmez ama yüzde 10’luk bir rekolte düştü. Yağış olmazsa rekolte diye bir şey kalmayacak" dedi.

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