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Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 14:16,

Konya, Kayseri, Manisa bayram namazı saati 2020: Bayram namazı (duha namazı) vakti kaçta?

Konya, Kayseri, Manisa bayram namazı saati araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu yıl 24 Mayıs'a denk geliyor. Bayram namazı bayramın birinci günü kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi. İşte Konya, Kayseri, Manisa Ramazan Bayramı vakti...

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Bayram namazı saati, bayrama az bir zaman kala araştırılan konular arasında bulunuyor. Bayram namazı, duha namazı saat kaçta kılınacak sorusu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı.Kurum yaptığı açıklamada tüm illerin namaz saatlerini duyurdu.Peki Konya, Kayseri, Manisa bayram namazı saati kaçta?

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Kayseri bayram namazı saati: 05:52:00
Konya bayram namazı saati: 06:06:00
Manisa bayram namazı saati: 06:25:00

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI
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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu yıl 24 Mayıs'a denk geliyor. Bayram namazı bayramın birinci günü kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi.

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