Konya, Karaman ve Kırşehir’de okullar tatil mi? Bugün ve yarın okullar var mı? Kar tatili hakkında son açıklamalar
Konya, Karaman ve Kırşehir’de kar yağışı etkili oluyor. Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Konya’da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Peki, Konya, Karaman ve Kırşehir’de okullar tatil mi? Bugün ve yarın okullar var mı? İşte kar tatili hakkında son açıklamalar
Konya, Karaman ve Kırşehir’de yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyorlar. Kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Öğrenciler, öğretmenler ve velilik valilik açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Konya'nın yoğun kar yağışı nedeniyle 24 ilçede yüz yüze eğitime, yarından itibaren 1 günlük ara verildi. Bir tatil haberi de Karaman’dan geldi.
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.