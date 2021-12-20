Konya, Karaman ve Kırşehir’de okullar tatil mi? Bugün ve yarın okullar var mı? Kar tatili hakkında son açıklamalar

Konya, Karaman ve Kırşehir’de yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyorlar. Kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Öğrenciler, öğretmenler ve velilik valilik açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Konya'nın yoğun kar yağışı nedeniyle 24 ilçede yüz yüze eğitime, yarından itibaren 1 günlük ara verildi. Bir tatil haberi de Karaman’dan geldi.