Konya imsakiye Ramazan 2020: Konya iftar saati kaçta yapılacak? Konya iftar vakti 2020 bilgisi

Büyükşehir Belediyesi aynı kanalında hazırlanan Ramazan ayının ruhuna uygun programlar Konyalılarla buluşurken, yazarlar ve ilahiyatçılar da bereketli Ramazan akşamlarında gerçekleştirecekleri sohbetlerle evlere konuk oluyor. Ramazan ayının ilk gününde İslam tarihi ve tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mehmet Fatih Çıtlak, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya kanalında Konyalılar için sohbet gerçekleştirirken, Dursun Ali Erzincanlı, Hayati İnanç ve Bahadır Yenişehirlioğlu da Ramazan sohbetlerinde yer alacak. Yetişkinlere yönelik Ramazan programlarının yanı sıra çocuklar için de masallar ve gölge oyunları devam ediyor.