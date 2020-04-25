Konya imsakiye Ramazan 2020: Konya iftar saati kaçta yapılacak? Konya iftar vakti 2020 bilgisi
Konya iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Konya iftar vakti 2020 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için Konya Ramazan imsakiyesi 2020’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Konya'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Konya iftar vakti 2020 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının ikinci gününde Konya iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2020 Konya Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği Konya iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, Konya sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, Konya'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ
Konya'da 25 Nisan'da iftar 19.42’de sahur ise 04:23'te gerçekleşecek.
Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:26
|19:41
|21:04*
|2
|25.04.2020
|04:25
|19:42
|21:05
|3
|26.04.2020
|04:23
|19:43
|21:07
|4
|27.04.2020
|04:21
|19:44
|21:08
|5
|28.04.2020
|04:20
|19:45
|21:09
|6
|29.04.2020
|04:18
|19:45
|21:10
|7
|30.04.2020
|04:17
|19:46
|21:12
|8
|01.05.2020
|04:15
|19:47
|21:13
|9
|02.05.2020
|04:13
|19:48
|21:14
|10
|03.05.2020
|04:12
|19:49
|21:16
|11
|04.05.2020
|04:10
|19:50
|21:17
|12
|05.05.2020
|04:09
|19:51
|21:18
|13
|06.05.2020
|04:07
|19:52
|21:19
|14
|07.05.2020
|04:06
|19:53
|21:21
|15
|08.05.2020
|04:04
|19:54
|21:22
|16
|09.05.2020
|04:03
|19:55
|21:23
|17
|10.05.2020
|04:02
|19:56
|21:25
|18
|11.05.2020
|04:00
|19:56
|21:26
|19
|12.05.2020
|03:59
|19:57
|21:27
|20
|13.05.2020
|03:58
|19:58
|21:29
|21
|14.05.2020
|03:56
|19:59
|21:30
|22
|15.05.2020
|03:55
|20:00
|21:31
|23
|16.05.2020
|03:54
|20:01
|21:32
|24
|17.05.2020
|03:52
|20:02
|21:34
|25
|18.05.2020
|03:51
|20:03
|21:35
|26
|19.05.2020
|03:50
|20:03
|21:36**
|27
|20.05.2020
|03:49
|20:04
|21:37
|28
|21.05.2020
|03:48
|20:05
|21:38
|29
|22.05.2020
|03:47
|20:06
|21:40
|30
|23.05.2020
|03:46
|20:07
|21:41
KONYA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ