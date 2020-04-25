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Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 15:43,

Konya imsakiye Ramazan 2020: Konya iftar saati kaçta yapılacak? Konya iftar vakti 2020 bilgisi

Konya iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Konya iftar vakti 2020 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için Konya Ramazan imsakiyesi 2020’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Konya'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Konya iftar vakti 2020 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

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Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının ikinci gününde Konya iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2020 Konya Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği Konya iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, Konya sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, Konya'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ

Konya'da 25 Nisan'da iftar 19.42’de sahur ise 04:23'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:2619:4121:04*
225.04.202004:2519:4221:05
326.04.202004:2319:4321:07
427.04.202004:2119:4421:08
528.04.202004:2019:4521:09
629.04.202004:1819:4521:10
730.04.202004:1719:4621:12
801.05.202004:1519:4721:13
902.05.202004:1319:4821:14
1003.05.202004:1219:4921:16
1104.05.202004:1019:5021:17
1205.05.202004:0919:5121:18
1306.05.202004:0719:5221:19
1407.05.202004:0619:5321:21
1508.05.202004:0419:5421:22
1609.05.202004:0319:5521:23
1710.05.202004:0219:5621:25
1811.05.202004:0019:5621:26
1912.05.202003:5919:5721:27
2013.05.202003:5819:5821:29
2114.05.202003:5619:5921:30
2215.05.202003:5520:0021:31
2316.05.202003:5420:0121:32
2417.05.202003:5220:0221:34
2518.05.202003:5120:0321:35
2619.05.202003:5020:0321:36**
2720.05.202003:4920:0421:37
2821.05.202003:4820:0521:38
2922.05.202003:4720:0621:40
3023.05.202003:4620:0721:41


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Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya sayfasından Ramazan-ı Şerif süresince mukabele ve Ramazan sohbetlerini Konyalılarla buluşturuyor.Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan ayının ilk günlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yayınlanan Ramazan ayına özel programlar vatandaşların beğenisini kazanıyor. Ramazan aylarında Kur’an-ı Kerim’i hatmetmek amacıyla camilerde mukabelelere katılan ancak korona virüs tedbirleri kapsamında bu imkanı olmayanlar için Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube hesabından mukabele yayınları gerçekleştiriliyor. Mukabele programı Türkçe mealiyle birlikte Ramazan ayı boyunca her gün saat 14.00’te yayınlanıyor.

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Büyükşehir Belediyesi aynı kanalında hazırlanan Ramazan ayının ruhuna uygun programlar Konyalılarla buluşurken, yazarlar ve ilahiyatçılar da bereketli Ramazan akşamlarında gerçekleştirecekleri sohbetlerle evlere konuk oluyor. Ramazan ayının ilk gününde İslam tarihi ve tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mehmet Fatih Çıtlak, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya kanalında Konyalılar için sohbet gerçekleştirirken, Dursun Ali Erzincanlı, Hayati İnanç ve Bahadır Yenişehirlioğlu da Ramazan sohbetlerinde yer alacak. Yetişkinlere yönelik Ramazan programlarının yanı sıra çocuklar için de masallar ve gölge oyunları devam ediyor.

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Konya Okulu Okumaları kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik yıl boyunca konusunda uzman eğitmenler tarafından çeşitli konferanslar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Konya Okulu da Ramazan boyunca aynı kanal üzerinden Ramazan sohbetleri gerçekleştiriyor. Ramazan ayının ilk gününde Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezinden Eğitimci Mehmet Ceyhan canlı Ramazan sohbetlerine katılırken; Prof. Dr. Ekrem Demirli de Konyalılarla buluşacak.

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