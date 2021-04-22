Konya iftar vakti 2021! Konya'da iftara ne kadar kaldı? 2021 Konya iftar ve sahur saati imsakiyesi
Konya iftar saati ve iftara ne kadar kaldı sorusu pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının 10'uncu gününde Konya iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2021 Konya Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği Konya iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, Konya sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, Konya'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
Konya iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Konya iftar vakti 2021 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için Konya Ramazan imsakiyesi 2021’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Konya'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Konya iftar vakti 2021 ve Ramazan imsakiyesi bilgileriKONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ
Konya'da 22 Nisan'da iftar 19.39'da sahur ise 04:28'te gerçekleşecek.
Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:45
|19:30
|20:50*
|2
|14.04.2021
|04:44
|19:31
|20:52
|3
|15.04.2021
|04:42
|19:32
|20:53
|4
|16.04.2021
|04:40
|19:33
|20:54
|5
|17.04.2021
|04:38
|19:34
|20:55
|6
|18.04.2021
|04:37
|19:35
|20:56
|7
|19.04.2021
|04:35
|19:36
|20:58
|8
|20.04.2021
|04:33
|19:37
|20:59
|9
|21.04.2021
|04:32
|19:38
|21:00
|10
|22.04.2021
|04:30
|19:39
|21:01
|11
|23.04.2021
|04:28
|19:40
|21:03
|12
|24.04.2021
|04:27
|19:41
|21:04
|13
|25.04.2021
|04:25
|19:42
|21:05
|14
|26.04.2021
|04:23
|19:42
|21:06
|15
|27.04.2021
|04:22
|19:43
|21:08
|16
|28.04.2021
|04:20
|19:44
|21:09
|17
|29.04.2021
|04:19
|19:45
|21:10
|18
|30.04.2021
|04:17
|19:46
|21:11
|19
|01.05.2021
|04:15
|19:47
|21:13
|20
|02.05.2021
|04:14
|19:48
|21:14
|21
|03.05.2021
|04:12
|19:49
|21:15
|22
|04.05.2021
|04:11
|19:50
|21:17
|23
|05.05.2021
|04:09
|19:51
|21:18
|24
|06.05.2021
|04:08
|19:52
|21:19
|25
|07.05.2021
|04:06
|19:53
|21:20
|26
|08.05.2021
|04:05
|19:53
|21:22**
|27
|09.05.2021
|04:03
|19:54
|21:23
|28
|10.05.2021
|04:02
|19:55
|21:24
|29
|11.05.2021
|04:01
|19:56
|21:26
|30
|12.05.2021
|03:59
|19:57
|21:27***
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