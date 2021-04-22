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Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 16:01 | 

Konya iftar vakti 2021! Konya'da iftara ne kadar kaldı? 2021 Konya iftar ve sahur saati imsakiyesi

Konya iftar saati ve iftara ne kadar kaldı sorusu pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının 10'uncu gününde Konya iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2021 Konya Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği Konya iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, Konya sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, Konya'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

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Konya iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Konya iftar vakti 2021 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için Konya Ramazan imsakiyesi 2021’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Konya'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Konya iftar vakti 2021 ve Ramazan imsakiyesi bilgileriKONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ

Konya'da 22 Nisan'da iftar 19.39'da sahur ise 04:28'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:4519:3020:50*
214.04.202104:4419:3120:52
315.04.202104:4219:3220:53
416.04.202104:4019:3320:54
517.04.202104:3819:3420:55
618.04.202104:3719:3520:56
719.04.202104:3519:3620:58
820.04.202104:3319:3720:59
921.04.202104:3219:3821:00
1022.04.202104:3019:3921:01
1123.04.202104:2819:4021:03
1224.04.202104:2719:4121:04
1325.04.202104:2519:4221:05
1426.04.202104:2319:4221:06
1527.04.202104:2219:4321:08
1628.04.202104:2019:4421:09
1729.04.202104:1919:4521:10
1830.04.202104:1719:4621:11
1901.05.202104:1519:4721:13
2002.05.202104:1419:4821:14
2103.05.202104:1219:4921:15
2204.05.202104:1119:5021:17
2305.05.202104:0919:5121:18
2406.05.202104:0819:5221:19
2507.05.202104:0619:5321:20
2608.05.202104:0519:5321:22**
2709.05.202104:0319:5421:23
2810.05.202104:0219:5521:24
2911.05.202104:0119:5621:26
3012.05.202103:5919:5721:27***


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KONYA’da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut’un ’içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek’ suçundan 2’şer yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Sanıklar şaka amaçlı video çektiklerini belirterek beraatlerini isterken, mahkeme başkanı, iş yerinde çalışan bir kişinin tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Konya Ticaret Odası’nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde 100 bin sermayeli iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık, sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar’ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 6 Kasım’da hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi’ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi, işletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanunun gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım’da sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 2 işçi, 6 gün tutuklu kaldıktan sonra 12 Kasımda avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

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İşçilerden Emre Sayar, ilk ifadesinde görüntüleri olaydan 2 hafta önce çektiklerini ve Uğur Turgut’un kazanın içine girip banyo yapmasını söylemesi üzerine içinde dezenfektan bulunan kazana girip banyo yaptığını, Turgut’un da görüntüleri çektiğini, bu sırada da iç çamaşırının üzerinde olduğunu söyledi. 1 yıldır süt toplama sorumlusu olarak çalıştığını belirten Uğur Turgut da kazanın içindekinin dezenfektan olduğunu, şaka için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.

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Tutuksuz yargılanan 2 işçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, Türk Ceza Kanunu’nun 185inci maddesinde yer alan ’İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir’ kapsamında yargılanmaları talep edildi.

İddianamede Emre Sayar’ın, kazan içine bir miktar sıcak su doldurduktan sonra bir miktar da iş yerinde bulunan sütten eklediğinin tespit edildiği belirtildi. Sayar’ın iç çamaşırlarıyla kazana girip Turgut’un da görüntüleri çektiği, ardından kazandaki sıvının boşaltıldığına yer verildi.

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