Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı mı? Konya Cihanbeyli kura sonuçları isim listesi için gözler TOKİ'de

TOKİ Konya Cihanbeyli konut projesi kapsamında 210 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipleri belirlendi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kura çekilişi Noter huzurunda tamamlandı.
Kura çekilişinde adı çıkan vatandaşlar, blok, kat ve daire bilgilerinin yer aldığı kura sonuçları isim listelerini resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı.
KONYA İLİ, CİHANBEYLİ İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 210 KONUT PROJESİ 2+1-3+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayın.
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