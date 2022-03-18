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Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı mı? Konya Cihanbeyli kura sonuçları isim listesi için gözler TOKİ'de

#Tok#Konya Kura#Konya Cihanbeyli

''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Konya Cihanbeyli kurası tamamlandı. Konya Cihanbeyli kura sonuçları, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak açıklandı. Canlı kurayı kaçıran vatandaşlar, Konya Cihanbeyli kura sonuçları isim listesi için TOKİ’nin resmi internet sitesini inceliyor.

1/3Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı mı Konya Cihanbeyli kura sonuçları isim listesi için gözler TOKİde

TOKİ Konya Cihanbeyli konut projesi kapsamında 210 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipleri belirlendi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kura çekilişi Noter huzurunda tamamlandı.

2/3Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı mı Konya Cihanbeyli kura sonuçları isim listesi için gözler TOKİde

Kura çekilişinde adı çıkan vatandaşlar, blok, kat ve daire bilgilerinin yer aldığı kura sonuçları isim listelerini resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı.

3/3Konya Cihanbeyli kura sonuçları açıklandı mı Konya Cihanbeyli kura sonuçları isim listesi için gözler TOKİde

KONYA İLİ, CİHANBEYLİ İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 210 KONUT PROJESİ 2+1-3+1 kura sonuçları isim listesi için tıklayın.

KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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#Tok#Konya Kura#Konya Cihanbeyli