Konya-Aksaray ve Karaman'da ilk iftar saat kaçta başlayacak? 2022 Konya-Aksaray ve Karaman Ramazan imsakiyesi

Konya-Aksaray ve Karaman imsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar saati ve sahur vakti bilgileri, kent sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. Günlerdir beklenen rahmet ve bereket ayı Ramazan kısa süre sonra başlayacak. 2022 Ramazan’ın başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. İlk gün iftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Konya-Aksaray ve Karamanlı vatandaşlar öte yandan sahur saatini de sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2022 Ramazan imsakiyesine göre, Konya-Aksaray ve Karaman iftar saatleri...