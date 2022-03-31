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Konya-Aksaray ve Karaman'da ilk iftar saat kaçta başlayacak? 2022 Konya-Aksaray ve Karaman Ramazan imsakiyesi

#Ramazan#İftar#Konya

Konya-Aksaray ve Karaman imsakiye 2022 takvimi, oruç ibadetinin ilk günü için merakla araştırılıyor. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet edecekler, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Konya-Aksaray ve Karaman'da ilk iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ilk iftar Konya-Aksaray ve Karaman'da saat kaçta açılacak?

1/4Konya-Aksaray ve Karamanda ilk iftar saat kaçta başlayacak 2022 Konya-Aksaray ve Karaman Ramazan imsakiyesi

Konya-Aksaray ve Karaman imsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar saati ve sahur vakti bilgileri, kent sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. Günlerdir beklenen rahmet ve bereket ayı Ramazan kısa süre sonra başlayacak. 2022 Ramazan’ın başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. İlk gün iftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Konya-Aksaray ve Karamanlı vatandaşlar öte yandan sahur saatini de sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2022 Ramazan imsakiyesine göre, Konya-Aksaray ve Karaman iftar saatleri...

2/4İLK TERAVİH NAMAZI

İLK TERAVİH NAMAZI

Konya'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:38'de kılınacak.

Aksaray'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:32'de kılınacak.

Karaman'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:33'de kılınacak.

3/4İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ

İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ

Konya'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:20 sahur ise 05:05'de gerçekleşecek.

Aksaray'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:14 sahur ise 04:57'de gerçekleşecek.

Karaman'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:17 sahur ise 05:03'de gerçekleşecek.

4/42022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

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#Ramazan#İftar#Konya