Konut satış değeri en fazla artan iller açıklandı! Hangi şehirlerde fiyatlar yükselecek?

Yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı son 1 yılda yüzde 19,5 artış gösterdi ve 2 bin 514 TL olarak gerçekleşti.