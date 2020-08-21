Konut satış değeri en fazla artan iller açıklandı! Hangi şehirlerde fiyatlar yükselecek?
Pandemi sürecinin yeni normal hayata geçmesinin ardından konut satışları arttı, gayrimenkul sektörü eski canlı günlerine geri döndü. Temmuz ayında rekor seviyede konut satışı gerçekleşti ve Türkiye genelinde konut satış fiyatları yüzde 19,5 arttı.
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Yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı son 1 yılda yüzde 19,5 artış gösterdi ve 2 bin 514 TL olarak gerçekleşti.
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Nüfusun en yoğun olduğu 10 ildeki değer değişimini inceleyen Endeksa’ya göre, konut değer artışının en yüksek olduğu iller...
(Listenin sonunda fiyat artışı devam edecek yatırımlık şehirler yer alıyor)
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Kocaeli
Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.158
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 269.750
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 22
Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 12,69
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İstanbul
Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.911
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 445.854
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 22
Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 13,86
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Bursa
Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.310
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 311.850
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 19
Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%):14,58
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Ankara
Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.973
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 264.382
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 17
Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 14,91
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İzmir
Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.210
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 398.040
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 20
Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 14,93
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Konya
Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.690
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 270.400
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 21
Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 16,23
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Adana
Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.944
Ortalama Konut Fiyatı (TL):312.984
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 19
Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%):19,12
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Gaziantep
Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.124
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 350.460
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 17
Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%):24,17
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Şanlıurfa
Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.351
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 239.127
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 17
Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 28,88
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Antalya
Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.825
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 347.475
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 17
Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 30,67
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HANGİ İLDE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Endeksa verilerine göre önümüzdeki 1 yılda konut fiyatlarının Türkiye genelinde %2,86, İstanbul’da %1,28" dedi.
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Ankara'da beklenen konut satış değeri artış oranı yüzde 2,48 olarak açıklandı.
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İzmir ise İstanbul ve Ankara'yı geride bıraktı. İzmir'de beklenen konut satış değeri artış oranı yüzde 3,68.