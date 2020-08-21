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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 08:22 | 

Konut satış değeri en fazla artan iller açıklandı! Hangi şehirlerde fiyatlar yükselecek?

Pandemi sürecinin yeni normal hayata geçmesinin ardından konut satışları arttı, gayrimenkul sektörü eski canlı günlerine geri döndü. Temmuz ayında rekor seviyede konut satışı gerçekleşti ve Türkiye genelinde konut satış fiyatları yüzde 19,5 arttı.

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Yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı son 1 yılda yüzde 19,5 artış gösterdi ve 2 bin 514 TL olarak gerçekleşti.

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Nüfusun en yoğun olduğu 10 ildeki değer değişimini inceleyen Endeksa’ya göre, konut değer artışının en yüksek olduğu iller...

(Listenin sonunda fiyat artışı devam edecek yatırımlık şehirler yer alıyor)

3Kocaeli
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Kocaeli

Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.158

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 269.750

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 22

Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 12,69

4İstanbul
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İstanbul

Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.911

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 445.854

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 22

Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 13,86

5Bursa
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Bursa

Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.310

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 311.850

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 19

Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%):14,58

6Ankara
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Ankara

Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.973

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 264.382

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 17

Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 14,91

7İzmir
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İzmir

Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.210

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 398.040

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 20

Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 14,93

8Konya
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Konya

Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.690

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 270.400

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 21

Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 16,23

9Adana
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Adana

Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.944

Ortalama Konut Fiyatı (TL):312.984

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 19

Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%):19,12

10Gaziantep
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Gaziantep

Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.124

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 350.460

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 17

Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%):24,17

11Şanlıurfa
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Şanlıurfa

Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.351

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 239.127

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 17

Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 28,88

12Antalya
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Antalya

Ortalama Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.825

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 347.475

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 17

Son 1 Yılda Fiyat Değişimi (%): 30,67

13HANGİ İLDE NE KADAR ARTIŞ OLACAK
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HANGİ İLDE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Endeksa verilerine göre önümüzdeki 1 yılda konut fiyatlarının Türkiye genelinde %2,86, İstanbul’da %1,28" dedi.

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Ankara'da beklenen konut satış değeri artış oranı yüzde 2,48 olarak açıklandı.

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İzmir ise İstanbul ve Ankara'yı geride bıraktı. İzmir'de beklenen konut satış değeri artış oranı yüzde 3,68.

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