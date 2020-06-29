Konut kredisi yapılandırma olacak mı? Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası konut kredisi bilgileri

Konut kredisi yapılandırma işlemi, mevcut faiz oranlarına göre daha yüksek oranlardan kredi çeken vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Devlet bankalarından kredi çeken vatandaşların merak ettiği yapılandırma süreci internet sorgulanıyor.



Hürriyet Gazetesi muhabirlerinin Haziran ayının ilk günlerinde edindiği bilgilere göre daha önce konut kredisi almış kişilerin bu yeni kredi paketinde verilen faizle yeniden yapılandırmanın söz konusu olmadığı öğrenildi.



Konuyla ilgili şu an için herhangi bir gelişme bulunmuyor.