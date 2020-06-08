Konut kredisi yapılandırma olacak mı? İşte, o açıklamalar
Geçtiğimiz aylarda 0,99 ve yakın oranlardan konut kredisi çeken vatandaşlar, kredi yapılandırma durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. Pek çok vatandaşı yakından ilgilendiren konut kredisi yapılandırma süreci hakkında detaylar, bankaların şubeleri aracılığıyla da aktarılıyor. Peki, konut kredisi yapılandırma imkanını elde etmek mümkün olacak mı? İşte, 0,64 ve 0,74 oranları ile gerçekleştirilen konut kredisi yapılandırma süreci hakkında merak edilen bazı detaylar
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Konut kredisi yapılandırma işlemi, mevcut faiz oranlarına göre daha yüksek oranlardan kredi çeken vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Devlet bankalarından kredi çeken vatandaşların merak ettiği yapılandırma süreci internet sorgulanıyor.
Hürriyet Gazetesi muhabirlerinin edindiği bilgilere göre daha önce konut kredisi almış kişilerin bu yeni kredi paketinde verilen faizle yeniden yapılandırmanın söz konusu olmadığı öğrenildi.
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6 AY ÖDEMESİZ OLURSA
300 bin liralık bir konut kredisi 180 ay vadeli çekilmek istendiğinde konut eğer sıfırsa 6 ay ödemesiz kredide aylık taksit 2 bin 930 lira olacak. Toplam geri ödeme 509 bin 807 lira olacak. Konut ikinci el ise 6ay ödemesiz kredi çekilirse aylık taksit 3 bin 148 liraya denk gelecek. Toplam geri ödeme miktarı da 547 bin 774 liraya ulaşacak. Sıfır konuttafaiz yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74. 6 ay geri ödemesiz olduğunda taksit ödemesi 174 ay yapılacak.
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Sıfır veya ikinci el konutta 12 aya kadar ödemesiz kredi çekilebilecek. 180 ay vadeli 300 bin liralık konut kredisi eğer 12 ay ödemesiz çekilmek istenirse sıfır konutta taksit 3 bin 57 liraya denk gelecek. İkinci el konut için 12 ay geri ödemesiz kredi çekilirse de aylık taksit 3 bin
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284 lira taksit ödenecek. Sıfır konutta geri ödeme toplam tutarı 513 bin 551 lire olacak. İkinci el konutta ise toplam geri ödeme 551 bin 775’eulaşacak. Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksit 127 lira daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 744 lira daha az oluyor. İkinci el konutta ise 6 ay geri ödemesiz kredi seçeneğinde aylık taksit 12 ay ödemesiz seçeneğine göre 136 lira daha az oluyor. Toplam geri ödemede 4 bin lira azalıyor.