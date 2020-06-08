Konut kredisi yapılandırma olacak mı? İşte, o açıklamalar

284 lira taksit ödenecek. Sıfır konutta geri ödeme toplam tutarı 513 bin 551 lire olacak. İkinci el konutta ise toplam geri ödeme 551 bin 775’eulaşacak. Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksit 127 lira daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 744 lira daha az oluyor. İkinci el konutta ise 6 ay geri ödemesiz kredi seçeneğinde aylık taksit 12 ay ödemesiz seçeneğine göre 136 lira daha az oluyor. Toplam geri ödemede 4 bin lira azalıyor.