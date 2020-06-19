Konut kredisi hesaplama: Ziraat Bankası konut (ev) kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Konut kredisi faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. İkinci el konut almak isteyenler için faiz oranı 0,74 olarak açıklandı. İşte Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama ekranı ve detaylar…
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Ziraat Bankası konut kredisi başvuruları yoğun ilgi görüyor. En düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0,64 ile kamu bankaları tarafından vatandaşlara sunuldu. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı bulunuyor. İkinci el konut almak isteyenler için faiz oranı 0,74 olarak açıklandı. Konut kredisi başvurusu Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.
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ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?
Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama işlemi bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Aşağıdaki link üzerinden ulaşabileceğiniz konut kredisi hesaplama aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
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KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Konut kredisi başvurusu Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor. Ayrıca Vakıfbank çağrı merkezi aracılığı ile de başvuru kabul ediyor.