Konut kredisi hesaplama: Ziraat Bankası konut (ev) kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası konut kredisi başvuruları yoğun ilgi görüyor. En düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0,64 ile kamu bankaları tarafından vatandaşlara sunuldu. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı bulunuyor. İkinci el konut almak isteyenler için faiz oranı 0,74 olarak açıklandı. Konut kredisi başvurusu Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.