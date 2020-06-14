Konut kredisi hesaplama: 0.64 Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Konut kredisi başvuruları yoğun ilgi görüyor. Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. İkinci el konutlar için ise faiz oranı 0,74. Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama işlemi bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. İşte hesaplama ekranı ve detaylar…