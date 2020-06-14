Konut kredisi hesaplama: 0.64 Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Konut kredisi hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Kamu bankaları tarafından yapılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. En düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0,64 ile kamu bankaları tarafından vatandaşlara sunuldu. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı bulunuyor. İşte detaylar...
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Konut kredisi başvuruları yoğun ilgi görüyor. Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. İkinci el konutlar için ise faiz oranı 0,74. Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama işlemi bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. İşte hesaplama ekranı ve detaylar…
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ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?
Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama işlemi bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Aşağıdaki link üzerinden ulaşabileceğiniz konut kredisi hesaplama aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
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KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Konut kredisi başvurusu Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor. Ayrıca Vakıfbank çağrı merkezi aracılığı ile de başvuru kabul ediyor.