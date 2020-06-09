Konut kredisi hesaplama: 0,64 ve 0,74 faiz oranları ile Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank kredi imkanı
Konut kredisi imkanlarından faydalanmak isteyen pek çok kişi, 0,64 ve 0,74 faiz oranları ile konut kredisi alıp alamayacakları konusunda detaylara odaklandı. 12 ay ödemesiz ve 180 aya kadar vade seçenekleri ile İstanbul, Ankara, İzmir'de 750 bin, diğer şehirler ise 500 bin TL limit ile kullanılabilecek olan konut kredisi, şubelerdeki mesaiyi de arttırdı. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi imkanı için şartlar neler ve ödeme tablosu nasıl şekilleniyor? İşte, merak edilen o konu hakkında detaylı bilgiler
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Konut kredisi faiz oranları için 0,64 ve 0,74 seçeneklerini tercih etmek isteyen vatandaşlar, bankaların kredi kullandırım durumlarını araştırıyor. Dilerlerse 180 ay yerine daha kısa vadeli ödemeler de yapabilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, konut kredisi faiz oranları hakkında merak edilen bazı bilgiler
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300 bin liralık bir konut kredisi 180 ay vadeli çekilmek istendiğinde konut eğer sıfırsa 6 ay ödemesiz kredide aylık taksit 2 bin 930 lira olacak. Toplam geri ödeme 509 bin 807 lira olacak. Konut ikinci el ise 6 ay ödemesiz kredi çekilirse aylık taksit 3 bin 148 liraya denk gelecek. Toplam geri ödeme miktarı da 547 bin 774 liraya ulaşacak. Sıfır konutta faiz yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74. 6 ay geri ödemesiz olduğunda taksit ödemesi 174 ay yapılacak.
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Sıfır veya ikinci el konutta 12 aya kadar ödemesiz kredi çekilebilecek. 180 ay vadeli 300 bin liralık konut kredisi eğer 12 ay ödemesiz çekilmek istenirse sıfır konutta taksit 3 bin 57 liraya denk gelecek.
İkinci el konut için 12 ay geri ödemesiz kredi çekilirse de aylık taksit 3 bin 284 lira taksit ödenecek. Sıfır konutta geri ödeme toplam tutarı 513 bin 551 lire olacak. İkinci el konutta ise toplam geri ödeme 551 bin 775’e ulaşacak.
Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksit 127 lira daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 744 lira daha az oluyor. İkinci el konutta ise 6 ay geri ödemesiz kredi seçeneğinde aylık taksit 12 ay ödemesiz seçeneğine göre 136 lira daha az oluyor. Toplam geri ödemede 4 bin lira azalıyor.
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KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU
Sıfır konutlar için örnek ödeme tablosu şu şekilde;
Kredi Tutarı (TL) 100.000 Kredi Vadesi (Ay) 180 Taksit Tutarı (TL) 937 Toplam Geri Ödeme (TL) 168.709
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Kredi Tutarı (TL) 100.000 Kredi Vadesi (Ay) 180 Taksit Tutarı (TL) 1.007 Toplam Geri Ödeme (TL) 181.285
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FIRSATÇILARA GEÇİT YOK
Konutta kampanyanın başlamasıyla birlikte talep artınca fırsatçılar da ortaya çıktı. Kimi firmaların ya da 2. el satışta mülk sahiplerinin fiyatları arttırdığı iddia edildi. Tüketici dernekleri ve emlakçılar yüzde 25’i bulan zamlar olduğunu belirtirken, ev alma arifesinde olan vatandaştan çok sayıda şikayet aldıklarını dile getirdi. Bu iddiaları yanıtlayan Bakan Murat Kurum, “Vatandaşımız fırsatçıları bildirirse bunun takibini yaparız. Biz bu çatı altına giren firmaların zam yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Onun dışında da vatandaşımızın bu noktada kandırılması açıkçası bizim müsaade edeceğimiz bir şey değil” diye konuştu. Kredi fırsatçılarını kamu bankaları da uyarmıştı. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, ortak yaptıkları açıklamada, “Sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır” denildi.
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YENİ SİTELERE KARGO ODASI
Koronavirüsle birlikte konut projeleri de değişiyor. Uzun süre evde kalan vatandaşların talepleri değişince, firmalar da buna göre üretime başlayacak. Artık yeni projelerde bahçe, balkon, teras ve yeşil alan öne çıkacak. Bunun için de imar yönetmelikleri düzenlenirken evlerin balkon ve teraslı yapılması konusunda birtakım teşvikler verilmesi gündemde. Sektör temsilcilerinin bu yönde de talepleri olduğunu belirten Bakan Kurum, “Yeni döneme göre değişimler olacak. Mesela projelere kargo odası eklenecek” dedi.