Konut kredisi hesaplama: 0,64 ve 0,74 faiz oranları ile Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank kredi imkanı

FIRSATÇILARA GEÇİT YOK Konutta kampanyanın başlamasıyla birlikte talep artınca fırsatçılar da ortaya çıktı. Kimi firmaların ya da 2. el satışta mülk sahiplerinin fiyatları arttırdığı iddia edildi. Tüketici dernekleri ve emlakçılar yüzde 25’i bulan zamlar olduğunu belirtirken, ev alma arifesinde olan vatandaştan çok sayıda şikayet aldıklarını dile getirdi. Bu iddiaları yanıtlayan Bakan Murat Kurum, “Vatandaşımız fırsatçıları bildirirse bunun takibini yaparız. Biz bu çatı altına giren firmaların zam yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Onun dışında da vatandaşımızın bu noktada kandırılması açıkçası bizim müsaade edeceğimiz bir şey değil” diye konuştu. Kredi fırsatçılarını kamu bankaları da uyarmıştı. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, ortak yaptıkları açıklamada, “Sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır” denildi.