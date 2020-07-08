Konut kredisi faizleri düştü! İşte en uygun şartları sunan bankalar

Ev almak isteyenler için kamu bankaları tarafından verilen konut kredisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kamu bankaları liderliğinde başlatılan konut kredisi kampanyaları kapsamında yüz binlerce konut yeni sahibine kavuştu.
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Sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz oranı ve 180 aya kadar varan vadeyle ödeme imkanı sunan kamu bankalarını özel bankalar da takip etmeye çalışıyor. Faiz oranlarını düşürmede geç davransalar da kredi faiz oranında özel bankalarla pazarlık edildiğinde düşük faizle kredi çekme imkanı ortaya çıkabiliyor.
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SATIŞLAR HIZLANDI
Tarihi düşük seviyeye ulaşan konut kredisi faizleri nedeniyle satışlar hız kazanmaya başladı. Eksperler dosyalara bakmaya yetişemezken emlakçılarda da aşırı yoğunluk oluştu. Günde 25-30 arası ev gösteren emlakçılar kredi faizlerinin düşük olması nedeniyle işlerinin çok yoğunlaştığını belirtiyorlar.
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SADECE KREDİYLE BİTMİYOR
Kredi çekildikten sonra tapu harcı ve emlakçıdan alındıysa emlakçı komisyonu da verilmesi gerekiyor. Tapu harcı alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 4 oluyor. Emlak komisyonu da aynı şekilde alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olarak gerçekleşiyor. Bunun yanında tapuda kredili alınan konutlar için farklı harçlar çıkabiliyor.
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KREDİ FAİZİ UYGUN, ŞARTLAR ESNEK
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım bankalarından uygun faizli krediler anında kullandırılıyor.İkinci el konutta ise tek şart 01/01/2019 tarihinden sonra satış görmemiş olması gerekiyor. Eğer bu tarihten sonra satış olduysa konuta yüzde 0.74 faiz oranıyla kredi sağlanamıyor.