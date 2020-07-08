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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 08:47,

Konut kredisi faizleri düştü! İşte en uygun şartları sunan bankalar

Konut kredisi faiz oranları tarihi düşük seviyelere ulaştı. Her gün binlerce ev yeni sahibini buluyor. Kamu bankalarının dışında özel bankalar da faizlerini düşük tutma gayretine girişiyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Ev almak isteyenler için kamu bankaları tarafından verilen konut kredisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kamu bankaları liderliğinde başlatılan konut kredisi kampanyaları kapsamında yüz binlerce konut yeni sahibine kavuştu.

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Sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz oranı ve 180 aya kadar varan vadeyle ödeme imkanı sunan kamu bankalarını özel bankalar da takip etmeye çalışıyor. Faiz oranlarını düşürmede geç davransalar da kredi faiz oranında özel bankalarla pazarlık edildiğinde düşük faizle kredi çekme imkanı ortaya çıkabiliyor.

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SATIŞLAR HIZLANDI

Tarihi düşük seviyeye ulaşan konut kredisi faizleri nedeniyle satışlar hız kazanmaya başladı. Eksperler dosyalara bakmaya yetişemezken emlakçılarda da aşırı yoğunluk oluştu. Günde 25-30 arası ev gösteren emlakçılar kredi faizlerinin düşük olması nedeniyle işlerinin çok yoğunlaştığını belirtiyorlar.

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SADECE KREDİYLE BİTMİYOR

Kredi çekildikten sonra tapu harcı ve emlakçıdan alındıysa emlakçı komisyonu da verilmesi gerekiyor. Tapu harcı alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 4 oluyor. Emlak komisyonu da aynı şekilde alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olarak gerçekleşiyor. Bunun yanında tapuda kredili alınan konutlar için farklı harçlar çıkabiliyor.

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KREDİ FAİZİ UYGUN, ŞARTLAR ESNEK

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım bankalarından uygun faizli krediler anında kullandırılıyor.İkinci el konutta ise tek şart 01/01/2019 tarihinden sonra satış görmemiş olması gerekiyor. Eğer bu tarihten sonra satış olduysa konuta yüzde 0.74 faiz oranıyla kredi sağlanamıyor.

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İşte en uygun konut kredisi faizi veren bankalar

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası

Sıfır konuta yüzde 0.64, ikinci el konuta yüzde 0.74 faiz oranı

İstenirse 12 ay geri ödeme yapılmıyor.

180 aya varan vade seçeneği

Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme yüzde 0.64 faizle 1196 lira, yüzde 0.74 faizle 1260 lira

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Türkiye Finans

Yüzde 0.79 finansman oranı

120 ay vade seçeneği

Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1292 lira

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İş Bankası

Yüzde 0.87 faiz oranı

120 ay vade seçeneği

Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1345 lira

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Yapı Kredi

Yüzde 0.89 faiz oranı

120 ay vade seçeneği

Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira

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ING Bank

Yüzde 0.89 faiz oranı

120 ay vade seçeneği

Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira

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Akbank

Yüzde 0.89 faiz oranı

120 ay vade seçeneği

Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira

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ICBC Bank Turkey

Yüzde 0.92 faiz oranı

120 ay vade seçeneği

Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1379 lira

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Garanti BBVA

Yüzde 0.93 faiz oranı

120 ay vade seçeneği

Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1386 lira

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Alternatif Bank

Yüzde 0.95 faiz oranı

120 ay vade seçeneği

Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1400 lira

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QNB Finansbank

Yüzde 0.99 faiz oranı

120 ay vade seçeneği

Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1427 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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