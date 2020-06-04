MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKonut kredisi faizleri düştü! Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası kredi hesaplama işlemi!
GeriEkonomi Konut kredisi faizleri düştü! Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası kredi hesaplama işlemi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 10:30,

Konut kredisi faizleri düştü! Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası kredi hesaplama işlemi!

Ev almak isteyenler için büyük bir fırsat niteliği taşıyan konut kredisi faizleri 2 Haziran itibariyle kullanıma başladı. 0,64 faiz oranı ile sıfır konut alımında önemli bir rol oynayan konut kredisi, Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası ve bu bankaların katılım şubeleri üzerinden kullanılabiliyor. İkinci el konut sahibi olmak isteyenler ise yine Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası konut kredisi ile 0,74 üzerinden kullanımlarını gerçekleştirebiliyor. Ayrıca her iki kredi türü için de 12 ay erteleme fırsatı bulunuyor. İşte, kamu bankalarının verdiği konut kredisi ödeme planı ve hesaplama işlemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Konut kredisi imkanından faydalanmak isteyen binlerce vatandaş, sıfır konutlarda 0,64 ve ikinci el konutlarda 0,74 kredi imkanını değerlendirebilecek. Konut sahibi olmak isteyen kişiler dilerlerse 12 ay sonra ödemeye başlayabilecek. Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası konut kredisi vade imkanı ise 180 ay, yani 15 yıl olacak. Peki, konut kredisi şartları neler? İşte, konut kredisi hesaplama ve örnek ödeme tablosu

2
Abone Olgoogle-news

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

3SIFIR KONUT KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Abone Olgoogle-news

SIFIR KONUT KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Sıfır konutlar için örnek ödeme tablosu şu şekilde;

Kredi Tutarı (TL)
100.000
Kredi Vadesi (Ay)
180
Taksit Tutarı (TL)
937
Toplam Geri Ödeme (TL)
168.709

4İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Abone Olgoogle-news

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Kredi Tutarı (TL)
100.000
Kredi Vadesi (Ay)
180
Taksit Tutarı (TL)
1.007
Toplam Geri Ödeme (TL)
181.285

Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren şubelerde yapılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi