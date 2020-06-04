Konut kredisi faizleri düştü! Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası kredi hesaplama işlemi!

Ev almak isteyenler için büyük bir fırsat niteliği taşıyan konut kredisi faizleri 2 Haziran itibariyle kullanıma başladı. 0,64 faiz oranı ile sıfır konut alımında önemli bir rol oynayan konut kredisi, HalkbankVakıfbankZiraat Bankası ve bu bankaların katılım şubeleri üzerinden kullanılabiliyor. İkinci el konut sahibi olmak isteyenler ise yine Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası konut kredisi ile 0,74 üzerinden kullanımlarını gerçekleştirebiliyor. Ayrıca her iki kredi türü için de 12 ay erteleme fırsatı bulunuyor. İşte, kamu bankalarının verdiği konut kredisi ödeme planı ve hesaplama işlemi
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Konut kredisi imkanından faydalanmak isteyen binlerce vatandaş, sıfır konutlarda 0,64 ve ikinci el konutlarda 0,74 kredi imkanını değerlendirebilecek. Konut sahibi olmak isteyen kişiler dilerlerse 12 ay sonra ödemeye başlayabilecek. Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası konut kredisi vade imkanı ise 180 ay, yani 15 yıl olacak. Peki, konut kredisi şartları neler? İşte, konut kredisi hesaplama ve örnek ödeme tablosu
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Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
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SIFIR KONUT KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Sıfır konutlar için örnek ödeme tablosu şu şekilde;
Kredi Tutarı (TL) 100.000 Kredi Vadesi (Ay) 180 Taksit Tutarı (TL) 937 Toplam Geri Ödeme (TL) 168.709
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İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Kredi Tutarı (TL) 100.000 Kredi Vadesi (Ay) 180 Taksit Tutarı (TL) 1.007 Toplam Geri Ödeme (TL) 181.285
Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren şubelerde yapılacak.