Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredisi faiz indirim oranları!
Konut kredisi faiz oranları için kamu bankaları indirim yaptı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren konut kredi faizlerinde oranlar yüzde 1.20'ye geriledi. Diğer yandan ekim ayında Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimi sonrasında kamu bankaları konut kredi faiz oranlarını aşağı yönlü olarak güncellemişti. Peki, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarında indirime gidildi. kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 19 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.
KAMU BANKALARI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Mevcut durumda kamu bankalarında konut kredisi faizi yüzde 1.29 seviyesindeydi. Bugün yapılan düzenleme ile yüzde 1.20'ye düştü. Şu anda 100 bin lira konut kredisi çekildiğinde 120 ay vadede yüzde 1.29 faizde aylık ödeme 1642 lira oluyor. Faizin 100 baz puan düşmesi ve yüzde 1.20'ye gerilemesiyle birlikte aylık ödeme tutarı 1576 liraya geriledi. Böylece 120 ay sonunda kredi kullanan kişi 8 bin lira daha az ödeme yapmış olacak.
YENİ FAİZ ORANLARI
Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.