Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredisi faiz indirim oranları!

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarında indirime gidildi. kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 19 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.