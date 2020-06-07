Konut kredisi faiz oranları 2020: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi hesaplama

Bankaların faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte güncel konut kredisi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi ödeme planı için araştırmalarını gerçekleştiriyor. 0,64 faiz oranı ile sıfır konut, 0,74 faiz oranı ile ikinci el konut satın alabilecek olan vatandaşlar, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz dönemden faydalanabilecek. Peki, konut kredisi faiz oranları çerçevesinde Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, örnek ödeme planı ve detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Konut kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla kullanılabiliyor. 2 Haziran itibariyle başlayan konut kredisi kullandırımı, İstanbul, Ankara, İzmir şehirleri için 750 bin TL, diğer şehirler için 500 bin TL limite tabi olacak. 0,64 oranla kullandırılacak olan konut kredisi, 180 ay vadeye sahip olacak. İsteyen vatandaşlar hemen ödemeye başlayabilecek, isteyenler ise 1 yıl sonra ödemelerini gerçekleştirebilecek.
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın internet sitelerinden kredilere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Konut kredisinden her bir müşteri bir kez yararlanabilecek.
Sıfır veya ikinci el konut alımı finansmanına yönelik olarak 12 aya kadar ödemesiz dönemli ‘Avantajlı Konut Kredisi’ paketinden yararlanılabilecek.
Paket kapsamında; yeni (sıfır) ve ikinci el konutlar için İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami 750 bin liraya kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Müşterilerin tercihlerine göre ödemesiz dönem vadesi daha kısa tutulabilecek.
300 bin liralık bir konut kredisi 180 ay vadeli çekilmek istendiğinde konut eğer sıfırsa 6 ay ödemesiz kredide aylık taksit 2 bin 930 lira olacak. Toplam geri ödeme 509 bin 807 lira olacak. Konut ikinci el ise 6 ay ödemesiz kredi çekilirse aylık taksit 3 bin 148 liraya denk gelecek. Toplam geri ödeme miktarı da 547 bin 774 liraya ulaşacak. Sıfır konutta faiz yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74. 6 ay geri ödemesiz olduğunda taksit ödemesi 174 ay yapılacak.
3
Abone Ol
Sıfır veya ikinci el konutta 12 aya kadar ödemesiz kredi çekilebilecek. 180 ay vadeli 300 bin liralık konut kredisi eğer 12 ay ödemesiz çekilmek istenirse sıfır konutta taksit 3 bin 57 liraya denk gelecek.
İkinci el konut için 12 ay geri ödemesiz kredi çekilirse de aylık taksit 3 bin 284 lira taksit ödenecek. Sıfır konutta geri ödeme toplam tutarı 513 bin 551 lire olacak. İkinci el konutta ise toplam geri ödeme 551 bin 775’e ulaşacak.
Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksit 127 lira daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 744 lira daha az oluyor. İkinci el konutta ise 6 ay geri ödemesiz kredi seçeneğinde aylık taksit 12 ay ödemesiz seçeneğine göre 136 lira daha az oluyor. Toplam geri ödemede 4 bin lira azalıyor.
4
Abone Ol
KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU
Sıfır konutlar için örnek ödeme tablosu şu şekilde;
Kredi Tutarı (TL) 100.000 Kredi Vadesi (Ay) 180 Taksit Tutarı (TL) 937 Toplam Geri Ödeme (TL) 168.709
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Kredi Tutarı (TL) 100.000 Kredi Vadesi (Ay) 180 Taksit Tutarı (TL) 1.007 Toplam Geri Ödeme (TL) 181.285