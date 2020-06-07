Konut kredisi faiz oranları 2020: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi hesaplama

Konut kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla kullanılabiliyor. 2 Haziran itibariyle başlayan konut kredisi kullandırımı, İstanbul, Ankara, İzmir şehirleri için 750 bin TL, diğer şehirler için 500 bin TL limite tabi olacak. 0,64 oranla kullandırılacak olan konut kredisi, 180 ay vadeye sahip olacak. İsteyen vatandaşlar hemen ödemeye başlayabilecek, isteyenler ise 1 yıl sonra ödemelerini gerçekleştirebilecek.



Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın internet sitelerinden kredilere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Konut kredisinden her bir müşteri bir kez yararlanabilecek.



Sıfır veya ikinci el konut alımı finansmanına yönelik olarak 12 aya kadar ödemesiz dönemli ‘Avantajlı Konut Kredisi’ paketinden yararlanılabilecek.



Paket kapsamında; yeni (sıfır) ve ikinci el konutlar için İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami 750 bin liraya kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Müşterilerin tercihlerine göre ödemesiz dönem vadesi daha kısa tutulabilecek.