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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 07:13,

Konut kredisi çekecekler dikkat! İşte krediye göre ödenecek tutar

Konut kredisinde kamu bankaları kampanyalarını sona erdirdi. Bu gelişmeyle birlikte faizler de yükselişe geçti.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Kamu bankalarının konut kredisinde düşük faiz kampanyasını sonlandırmasıyla birlikte bankalar konut kredisi faizlerini yükseltmeye başladı.

En düşük yüzde 0.87, en yüksek yüzde 1.50 oranında faizle konut kredisi kullandıran bankalar faiz oranlarını güncelledi.

İşte bankalara göre çekilecek krediye göre ödenecek tutar

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Kamu bankaları

Kredi: 100 bin lira

Faiz oranı: 0.87

Aylık taksit: 1345 lira

3
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İş Bankası

Kredi: 100 bin lira

Faiz oranı: 0.87

Aylık taksit: 1345 lira

4
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ICBC Bank Turkey

Kredi: 100 bin lira

Faiz oranı: 0.92

Aylık taksit: 1379 lira

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Alternatif Bank

Kredi: 100 bin lira

Faiz oranı: 0.95

Aylık taksit: 1400 lira

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QNB Finansbank

Kredi: 100 bin lira

Faiz oranı: 0.99

Aylık taksit: 1427 lira

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Akbank

Kredi: 100 bin lira

Faiz oranı: 0.99

Aylık taksit: 1427 lira

8
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Yapı Kredi Bankası

Kredi: 100 bin lira

Faiz oranı: 1.01

Aylık taksit: 1441 lira

9
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Fibabanka

Kredi: 100 bin lira

Faiz oranı: 1.05

Aylık taksit: 1469 lira

10
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ING Bank

Kredi: 100 bin lira

Faiz oranı: 1.09

Aylık taksit: 1497 lira

11
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TEB

Kredi: 100 bin lira

Faiz oranı: 1.15

Aylık taksit: 1540 lira

12
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Garanti Bankası

Kredi: 100 bin lira

Faiz oranı: 1.21

Aylık taksit: 1584 lira

13
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HSBC

Kredi: 100 bin lira

Faiz oranı: 1.50

Aylık taksit: 1801 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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