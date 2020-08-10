Konut kredisi çekecekler dikkat! İşte krediye göre ödenecek tutar

Kamu bankalarının konut kredisinde düşük faiz kampanyasını sonlandırmasıyla birlikte bankalar konut kredisi faizlerini yükseltmeye başladı.



En düşük yüzde 0.87, en yüksek yüzde 1.50 oranında faizle konut kredisi kullandıran bankalar faiz oranlarını güncelledi.



İşte bankalara göre çekilecek krediye göre ödenecek tutar