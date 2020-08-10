Konut kredisi çekecekler dikkat! İşte krediye göre ödenecek tutar

Kamu bankalarının konut kredisinde düşük faiz kampanyasını sonlandırmasıyla birlikte bankalar konut kredisi faizlerini yükseltmeye başladı. En düşük yüzde 0.87, en yüksek yüzde 1.50 oranında faizle konut kredisi kullandıran bankalar faiz oranlarını güncelledi. İşte bankalara göre çekilecek krediye göre ödenecek tutarKamu bankaları Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 0.87 Aylık taksit: 1345 liraİş Bankası Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 0.87 Aylık taksit: 1345 liraICBC Bank Turkey Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 0.92 Aylık taksit: 1379 liraAlternatif Bank Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 0.95 Aylık taksit: 1400 liraQNB Finansbank Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 0.99 Aylık taksit: 1427 liraAkbank Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 0.99 Aylık taksit: 1427 liraYapı Kredi Bankası Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 1.01 Aylık taksit: 1441 liraFibabanka Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 1.05 Aylık taksit: 1469 liraING Bank Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 1.09 Aylık taksit: 1497 liraTEB Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 1.15 Aylık taksit: 1540 liraGaranti Bankası Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 1.21 Aylık taksit: 1584 liraHSBC Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 1.50 Aylık taksit: 1801 lira