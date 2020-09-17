Konusuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu nedir?
Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun içi' romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi yayın hayatına başladı. Özellikle yaşamı takıntılarla dolu Safiye ve Gülben'in görüntüleri çok konuşuldu. Peki, konusuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanın konusu nedir? İşte Masumlar Apartmanı konusu ve çekim mekanları hakkında bilgiler...
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Trt1’in yeni dizisi Masumlar Apartmanı gerek konusu gerekse çekim mekanlarından görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı, salı günleri yayınlanıyor. Peki, Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisinin konusu nedir? İşte Masumlar Apartmanı dizisinin konusu ve çekim yerleriyle ilgili bilgiler...
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MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Aşk, travmaları yenebilecek mi?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?
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MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
İlk bölümü bir apartman dairesinin görüntüleriyle başlayan Masumlar Apartmanı dizisinin çekimleri İstanbul’un otantik ilçesi Balat ve Beyoğlu’nda gerçekleştiriliyor.
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BALAT’IN TARİHİ
Balat İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç kıyısında Ayvansaray ile Fener arasında bir semttir. Balat adı, Rumca saray anlamına gelen palation kelimesinden gelmektedir, surlardaki Blaherna Sarayı'na yakınlığından ötürü semt bu adla tanınmıştır.
İstanbul tarihinde Balat'ın özel önemi, İspanya'dan gelen Yahudilerin buraya yerleştirilmesi ve yakın zamanlara kadar buranın başlıca Yahudi mahallesi olarak varlığını sürdürmesidir. Ayrıca Yahudilerin Balat çevresine yerleşmeleri Gürcistan Yahudilerini de bu bölgeye çekmiştir. İspanya'da Engizisyon'dan kaçan Sefardim kolundan Yahudiler II. Bayezid'in davetiyle İstanbul'a gelmişlerdi. 15. yüzyıldan itibaren İstanbul'un Musevi toplumu Balat'ta ve Haliç'in karşısında Hasköy'de oturmuştur. Yahudi evlerinden günümüze kalan örnekler mahallenin içlerine doğru çoğalır. Bunlar genellikle üç katlı, dar ön yüzlü, ikinci ve üçüncü katlarında cumba gibi çıkmaları olan binalardır.Eski Balat kapısından içeri girildiğinde sağ tarafta Yanbol Sinagogu, az ilerisinde de Makedonya'nın Ohri kasabasından gelen Yahudilerin yaptırdığı Ahrida Sinagogu bulunur. Balat'ın en eski sinagogunun burada olduğu sanılmaktadır ancak bugünkü yapı 19. yüzyıl ortalarından kalmadır.
Balat Yahudileri 1950'lerden itibaren İsrail'e göçmüşlerdir. Kalanlar da şehrin başka semtlerine taşındıklarından Balat'ta çok az sayıda Yahudi kalmıştır. Semtte ayrıca Ayios Strati Ortodoks Kilisesi bulunur. Semtteki başlıca cami Mimar Sinan'ın eseri olan Ferruh Kethüda Camii'dir. Caminin az ilerisinde ise aslen bir Rum Ortodoks kilisesi olan ama 1629'da Ermeni-Gregoryen toplumuna verilen Surp Hreşdegabet Kilisesi bulunur. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapısı burada bulunmaktadır.