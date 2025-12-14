Konumu dikkatleri çekti! Kentteki mezar yerine talep patlaması: Doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı

"DENİZ MANZARASI DA TERCİH EDİLME SEBEPLERİ ARASINDA"

Bölgenin deniz manzaralı olmasının tercih edilme sebepleri arasında geldiğini belirten Saral, "Konum olarak da şehrimizin örnek alanlarından biri olacağı için örnek bir proje olacak. Buranın yoğun talep görmesinin birçok nedeni var. Bunların başında Ahi Evren Dede geliyor. Kendisi Fatih Sultan Mehmet Han'dan önce Trabzon'a yerleşmiş, burada İslamlaşmanın ve Müslüman yaşamının örneğini insanlara göstermiş bir şahsiyettir. Trabzon'un bilinen en eski defin alanlarından biridir. Ayrıca ulaşımın kolay olması, şehir merkezinde yer alması ve alanın seyirlik bir noktada bulunması da tercih sebeplerindendir. Deniz manzarası da tercih edilme sebepleri arasında olsa da bu etkisinin yaklaşık yüzde 30 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yüz kişiden 70'i ulaşım kolaylığı ve Ahi Evren Dede nedeniyle burayı tercih ederken, manzaradan kaynaklanan tercih oranı yaklaşık 30 kişi civarındadır. Bu kadar hızlı dolan başka bir mezarlık alanı yok. Açıkçası burayı ilk etapta mezarlık olarak planlamamıştık. Belediyemiz olarak burayı bir seyir ve sosyal alan olarak vatandaşın kullanımına açmayı düşünüyorduk. Ancak sit alanı olduğundan mezarlık dışında herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemesi nedeniyle süreç bu şekilde gelişti. Şu anda mezar yeri fiyatı 34 bin lira" diye konuştu.