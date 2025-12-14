×
Konumu dikkatleri çekti! Kentteki mezar yerine talep patlaması: Doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Mezar#Trabzon#Mezarlık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 09:34

Trabzonlular hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezar sahibi olmak için sıraya girerken, talep oranı doluluk oranı şimdiden yüzde 95'e ulaştı.