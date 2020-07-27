Konsolosluk krizinde son nokta! ABD bayrağı 35 yıl sonra indirildi
Pekin’in Cuma günü verdiği 72 saatlik süre bu sabah sona erdi, Chengdu Başkonsolosluğu’ndaki ABD bayrağı 35 yıl sonra indirildi.
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Çin ile ABD arasındaki gerilim, ABD’nin Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde bulunan konsolosluğunun kapatılmasıyla tırmanmaya devam ediyor.
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ABD’nin geçen hafta Çin’in Houston Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını istemesine misilleme olarak Pekin yönetimi, Washington’a Chengdu Konsolosluğu’nu kapatma talimatını vermişti.
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ABD’ye verilen 72 saatlik süre bu sabah itibarıyla sona ererken, Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konsolosluğun yerel saat 10.00 itibarıyla kapatıldığı, Çinli yetkililerin yerleşkeye giriş yaptığı aktarıldı.
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ABD’nin Chengdu Konsolosluğu’nda yaklaşık 200 personel çalışıyordu. 1985 yılında açılan konsoloslukta bugün sabah saat 06.24 itibarıyla ABD bayrağı indirildi.
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35 yıl aradan sonra gerçekleşen bu bayrak indirilmesi olayı tarihe geçmiş oldu.
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South China Morning Post’un haberinde, Çin’in dört bir yanından binlerce Çinlinin, ABD bayrağının indiği tarihî ana tanıklık etmek için konsolosluk binasının önüne geldiği belirtildi.
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Washington, geçtiğimiz hafta istihbarattan sorumlu Çinli konsolosluk personelinin Teksas’taki bir araştırma enstitüsünden bilgi çaldığı gerekçesiyle Houston Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını istemişti.
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Pekin de missilleme olarak ABD’nin Chengdu Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını istemişti.
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Houston Başkonsolosluğunun "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini, bu nedenle de burayı kapatma kararı aldıklarını söylemişti.
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vebin, düzenlediği basın toplantısında, kararın uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı olduğunu dile getirerek, "Bu adım, Çin ve Amerikan halkları arasında kurulan köprünün yıkılması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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Çin ve ABD arasında bitmeyen krizlere bir yenisini ekleyen bu başkonsolusluk krizinde geçen hafta Houston'daki Çin Başkonsolosluk'u kapatılmış, kapatılma işlemi sırasında yaşananlar basına yansımıştı.
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Birçok görevli eşliğinde yapılan kapatma işlemi sırasında konsolosluğun arka kapısı kırılarak açılmış ve içeride casusluk belgeleri aranmıştı.
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Bugün Çin'de gerçekleşen kapatma işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
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Elinde Çin bayraklarıyla Amerika aleyhinde slogan atıp gösteri yapmak isteyen eylemcilere güvenlik güçleri engel oldu.