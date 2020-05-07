Konserler ve tiyatro oyunları ne zaman başlıyor? Sinemalar ne zaman açılacak?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları neticesinde konserler ve tiyatro oyunları iptal olmuş, sinemalar da hizmet vermeyi durdurmuştu. Koronavirüs vakalarının azalması nedeniyle sinemalar ne zaman açılacak, konserler ve tiyatro oyunları ne zaman başlayacak sorularının da cevapları netleşmeye başladı. Peki, edinilen bilgilere göre konserler ve tiyatro ne zaman başlıyor? Ve filmlerin beyazperdeye yansıyacağı sinemalar ne zaman açılıyor? İşte, o detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Salgından etkilenen alanlardan birisi olan kültür sanat ve eğlence sektörü, normalleş sürecinin içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacak. Buna göre sinema, tiyatro ve konserlere gidilebilecek süreç belirlenecek. Peki, Konserler ve tiyatro oyunları ne zaman başlıyor? Sinemalar ne zaman açılacak? İşte, tüm o detaylar
Sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maske ile izlenebilecek.
2
Abone Ol
Temmuz ayında yapılması planlanan İstanbul Opera Festivali, ağustos ayında yapılması planlanan Bodrum Bale Festivali ve Aspendos Opera Festivali için toplantılar devam ediyor. Spor salonları ve yüzme havuzları bazı kısıtlamalarla açılacak.