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Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 22:58,

Konser alanları, müzeler, kütüphaneler, spor tesisleri ne zaman açılacak? Tarih belli oldu

Normalleşme süreci kapsamında haziran ayında atılacak olan adımlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başlanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar duyuruldu. Son dakika açıklamalarda bulunan Erdoğan 1 Haziran'dan itibaren bazı alanların açılacağını belirtti. Bu kapsamda konser alanları, kütüphane, milli kıraathane, müze gibi yerlerin açılış tarihi de kesinleşmiş oldu. Peki, konserler ne zaman başlayacak? Müzeler, kütüphaneler, spor tesisleri ne zaman açılacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuyla ilgili yaptığı açıklamanın detayları...

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Corona virüsü nedeniyle kapatılan bir çok yer, normalleşme takvimi ile beraber açılmaya başladı. Bu kapsamda, konser alanları, kütüphaneler, müze gibi yerlerin ne zaman açılacağı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamada bulundu. İşte, konserler alanları, müzeler, kütüphaneler, spor tesislerinin açılış tarihi ile ilgili bilgiler.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların geçmiş Ramazan Bayramını kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta itibarıyla Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararları ise şöyle sıraladı:

4KONSET ALANLARI, MÜZELER, KÜTÜPHANELER, SPOR TESİSLERİ AÇILACAK MI
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KONSET ALANLARI, MÜZELER, KÜTÜPHANELER, SPOR TESİSLERİ AÇILACAK MI?

Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.

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Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir."

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