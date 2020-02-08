Konserde su molası

İtalya'da düzenlenen Sanremo Müzik Festivali, 70'inci yaşını görkemli bir şekilde kutluyor. Bu kez sahnede genç kuşağın gözdesi Dua Lipa vardı.
BACKGRID UK
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Geçtiğimiz gün Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in dans gösterisiyle damga vurduğu etkinliğin sahnesinde dün gece de son dönemin en gözde şarkıcılarından Dua Lipa vardı.
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24 yaşındaki şarkıcı, kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte sahneye çıktı. Genç şarkıcı hem sevilen şarkılarını seslendirdi hem de dans etti. Lipa bir ara susayınca da imdadına sahne arkası görevlilerden biri yetişti.
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Dua Lipa'ya içine pipet konulmuş su şişesini uzattı. Genç şarkıcı da suyunu içtikten sonra gülerek konserine revam etti.
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Dua Lipa aslında kariyerine model olarak başladı. Fakat daha sonra müzik dünyasına yöneldi. Genç şarkıcı Warner ile anlaşma imzaladıktan sonra modellik mesleğine veda etti. Sonra da müzik dünyasında hızlı bir çıkış yakaladı.
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1995 doğumlu olan Dua Lipa, Arnavut asıllı bir aileye mensup. İsmi de Arnavutça "seni seviyorum" "ihtiyacım var" anlamına geliyor. Londra'da dünyaya gözlerini açan Dua Lipa daha sonra 2008'de ailesiyle birlikte ana vatanları olan Kosova'ya taşındı. Fakat 15 yaşına gelince yeniden Londra'da döndü ve arkadaşlarıyla yaşamaya başladı.
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Asıl amacı müzik dünyasında kariyer yapmak olsa da 16 yaşında modellik yapmaya başladı. 2015 yılında ünlü müzik şirketiyle anlaşma imzalayınca da kendini tamamen müziğe verdi. Aynı yıl ilk single'ı New Love'ı yayınladı. Ardından Be The One geldi. Dua Lipa tarzını "dark pop" olarak tanımlıyor.
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Dua Lipa son dönemde aşk hayatıyla da gündeme geliyor sık sık. Genç şarkıcı bir süredir ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar ile aşk yaşıyor.