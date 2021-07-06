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Gündem
Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 07:00 | 

Son dakika... Konser, sinema, maç biletine aşı şartı gündemde

Son dakika haberine göre, hükümet aşıyı reddedenlerin direnişini kırmak için yaptırımları devreye sokmayı tartışıyor. ‘Aşı olmayanlar maça, sinemaya alınmasın’ önerisi hükümetin gündeminde...

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Aşılamayı hızlandırmak için il yönetimleri gezici ekipler kuracak. Gençlerin aşıya ilgisini arttırmak amacıyla maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere girişte aşı şartı getirilmesi tartışılıyor.

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Yaz dönemi boyunca uygulanacak pandemi kuralları, gelişmelere bağlı olarak geliştiriliyor.

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Edinilen bilgiye göre, bazı illerde dar kapsamlı uygulanan gezici aşı ekibi, özellikle illerin taşralarına ulaşmak için daha yoğun uygulanacak. Aşının ayağa gitmesi konusunda il yönetimleri inisiyatif alacak.

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Gezici aşı çalışması, sağlık il müdürlükleriyle birlikte yürütülecek. Yaylalar, seralar ve tarlalar için gezici ekipler oluşturulacak.

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Cami girişleri ve büyük pazar yerlerine aşı standı kurulabilecek. Tarım işçileri ile büyük yol şantiyelerine de ekip gönderilebilecek.

6POZİTİF AYRIMCILIK

POZİTİF AYRIMCILIK

Aşı kampanyasına ilginin azalmadan sürdürülmesi için farklı mekanizmalar devreye sokulacak.

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Maske ve mesafe ile kurallara uyulması için denetimler arttırılırken, “pozitif ayrıştırma” uygulanacak.

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Aşı yaptıranı ödüllendirmek adına maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere aşısı olanların gitmesine ilişkin planlama tartışılıyor.

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Aşıya en az ilgisi olan 18-35 yaş grubunun sisteme böylece dahil edilebileceği değerlendiriliyor.

10ÜÇ AY ÇOK ÖNEMLİ

ÜÇ AY ÇOK ÖNEMLİ

Yapılan toplantılarda, önümüzdeki üç ay içerisinde en az 15 milyon kişiye daha aşı yapılması gerektiği, bunun sağlanması durumunda sonbahara güvenli girileceği değerlendiriliyor.

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Aşı kampanyasının başında aşı olanların bir ay sonra ikinci dozlarına sıra geldiğinde günlük aşı sayısının 2 milyon doza çıkması gerektiği, aksi durumda aşılama oranında gerileme olacağı belirtiliyor.

126-10 BİN BANDI

6-10 BİN BANDI

Delta varyantının Türkiye’de görülmesinden sonra oranı araştırılıyor.

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Bu varyantın Türkiye’deki vakalar arasındaki oranının yüzde 5’e yaklaştığı belirtiliyor. Normalleşmeyle birlikte yaz boyunca vaka sayısının 6-10 bin bandına çıkabileceği ifade ediliyor.

14NORMALLEŞME YANLIŞ ANLAŞILMASIN

NORMALLEŞME YANLIŞ ANLAŞILMASIN

Uzmanlar, toplumsal normalleşmenin yanlış anlaşıldığını, bireysel kuralların devam ettiğinin anımsatılması gerektiği söylüyor:

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“Maske-mesafe konusunda taviz verilmemeli. Psikolojik olarak sokağa çıkma yasağının olmaması, gece dışarıda kalabilmeyi, kuralsızlık olarak algılamamak gerekir.

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Sadece toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallar gevşedi. Bu nedenle yaz aylarında pandemide müzminleşme yaşanmaması için hem denetimlerin iyi yapılması, hem de kurallara uyulması gerekir.”

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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