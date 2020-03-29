ABD'li doktorlar, bir göz hastalığı olan konjonktivitin tüm dünyayı tehdit eden Corona virüsün yeni bir belirtisi olabileceğini açıkladı. ABD'li doktorlar, 1099 Koronavirüs hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti. Açıklama ardından Konjonktivit ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Konjonktivit nedir?Corona virüsü belirtileri neler? Konjonktivit Corona virüsü belirtisi mi?
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Konjonktivit; enfeksiyon kaynaklı bir göz hastalığıdır. Konjonktivit, konjonktiva (gözün en dış tabakası ve göz kapaklarının iç yüzeyini saran zar tabaka) iltihaplanmasıdır. Genellikle en yaygın olarak bir enfeksiyon sonucu oluşur (özellikle viral, bazen bakteriyel) veya bazen allerjik bir reaksiyon sonucu oluşur. Göz gribi (veya nezlesi), olarak da bilinmektedir. Göz kapağının içini kaplayan bir astar olan konjonktiva içerisinde oluşan enfeksiyondur. Bu enfeksiyona bakteri, virüs veya alerji neden olabilir. Teşhisini ancak hekim ortaya koyabilir.
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Gözlerde çapaklanmanın artışı, gözyaşı artışı, göz içinde kızarıklık gibi belirtiler göz enfeksiyonuna işaret eder. Vakit kaybetmeden veteriner hekimiyle buluşturmanız önemlidir. Erken yakalanan konjonktivitin tedavisi kolaydır, tedavi sonrası gözler eski sağlığına geri kavuşur.
Coronavirüs hakkında şu ana kadar bilinen bilgiler doğrultusunda, semptomlar orta dereceli ya da şiddetli olabilmektedir. En çok gözlenen semptomlar; ateş, öksürük ve solunum güçlüğüdür. Burun akıntısı, coronavirüste bildirilmemiştir. Bu nedenle, burun akıntısı olmadan öksürük ve solunum güçlüğü ve ateş gözlendiğinde kesinlikle kalabalık yerlerden uzak durmak ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna baş vurmak çok önemlidir. Ciddi coronavirüsü vakalarında ise zatürre, böbrek yetmezliği ve ölüm meydana gelir.
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Koronavirüs koku kaybına yol açıyor
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (COVID-19) ilişkin araştırmalar devam ederken virüsün yol açtığı yeni belirtiler de gün yüzüne çıkıyor. Bunlardan biri ise tat ve koku duyusunun kaybı.