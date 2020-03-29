Konjonktivit nedir?Corona virüsü belirtileri neler? Konjonktivit Corona virüsü belirtisi mi?

Konjonktivit; enfeksiyon kaynaklı bir göz hastalığıdır. Konjonktivit, konjonktiva (gözün en dış tabakası ve göz kapaklarının iç yüzeyini saran zar tabaka) iltihaplanmasıdır. Genellikle en yaygın olarak bir enfeksiyon sonucu oluşur (özellikle viral, bazen bakteriyel) veya bazen allerjik bir reaksiyon sonucu oluşur. Göz gribi (veya nezlesi), olarak da bilinmektedir. Göz kapağının içini kaplayan bir astar olan konjonktiva içerisinde oluşan enfeksiyondur. Bu enfeksiyona bakteri, virüs veya alerji neden olabilir. Teşhisini ancak hekim ortaya koyabilir.