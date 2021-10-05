Konfigürasyon ne demek? Kullanıcı bilgileri çalındı mı? Facebook'tan açıklama geldi
Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saat süren erişim sorunu ardından birçok iddia atıldı, bunlardan biri de kullanıcı bilgilerinin çalındığı yönündeydi. Söz konusu iddialar ardından Facebook sözcüsünden Konfigürasyon açıklaması geldi. Peki, Konfigürasyon ne demek? Kullanıcı bilgileri çalındı mı?
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Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı. Söz konusu erişim sorunu ardından bilgilerin çalındığı söylentileri yayıldı.
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Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.
Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.
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Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair iddiaları ise yalanladı.
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Konfigürasyon ne demek?
Konfigürasyon kelime manası olarak yapılandırma manasına gelmektedir. İngilizcedeki manasına bakıldığında ise atomların uzay üzerindeki dizilimleri ile düzenlerini ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır. Dilimizde genel olarak konfigüre etmek biçiminde kullanılmakta olan bu kelime düzenlemek veya yapılandırmak manalarına gelmektedir.