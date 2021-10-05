Konfigürasyon ne demek? Kullanıcı bilgileri çalındı mı? Facebook'tan açıklama geldi

Konfigürasyon ne demek? Konfigürasyon kelime manası olarak yapılandırma manasına gelmektedir. İngilizcedeki manasına bakıldığında ise atomların uzay üzerindeki dizilimleri ile düzenlerini ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır. Dilimizde genel olarak konfigüre etmek biçiminde kullanılmakta olan bu kelime düzenlemek veya yapılandırmak manalarına gelmektedir.