Konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerde alınması gereken Covid 19 önlemleri.. Konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyeler nasıl satış yapacak?
Giyim mağazaları ve tuhafiyeler toplum tarafından sıklıkla kullanılan, ürün temasının olduğu buna karşılık iş yeri alanlarının küçük olması veya kalabalık ortamları nedeni ile COVID-19 yayılmasını önlemek için sosyal mesafeyi korumanın zor olabileceği alanlardır. Bu nedenle müşteri gereksinimleri mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak hale getirilmelidir. Terziler randevulu çalışmalıdır. Peki Konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerde alınması gereken önlemler nelerdir? Konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyeler nasıl satış yapacak?
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1
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İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerleilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.
İş Yerine Yönelik Önlemler
Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalışekilde) kullanmayan müşteriler içeri alınmamalıdır.
Çalışan ve müşteri dâhil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşterialınmalıdır. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalıdır.
Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sırabeklenmesi gereken her yerde (ödeme alanları vb.) mesafe yer işaretleriylebelirlenmelidir.
Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına görebelirlenmiş işaretlerde beklemelidir.
İş yerlerine misafir alınmamalıdır.
İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı elantiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Elantiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve herzaman dolu olması sağlanmalıdır.
Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı, içeride kalmasüresi sınırlandırılmalıdır (10 dakikayı geçmemeli).
Deneme kabinlerinde kesinlikle maskeler çıkarılmamalıdır. Hergiyim kabinine müşterilerin maskelerini çıkarmamaları ve yüzeyleredokunmamaları için uyarı yazıları asılmalıdır.
Her müşteriden sonra kabin havalandırılarak sık kullanılan yüzeyler uygunşekilde temizlenmelidir. Kabinler kullanılmadığı zamanlarda kapı/perdeleraçık bırakılmalı ve havalandırmanın sürdürülmesi sağlanmalıdır. İkidenfazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinleri birer atlayarak ve dönüşümlü kullanılmalıdır (ör. ilk seferde 1,3,5, ikinci seferde 2,4,6 gibi).
Denenen ürünlere Ultraviyole ışınları uygulanmamalıdır. Avrupa HastalıkKontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol veKorunma Merkezi tarafından önerilmeyen bu işlem insan sağlığına zararlıolabilir.
Müşteri tarafından denenip alınmayan raf ürünleri, katlandıktan sonraraftaki ürünlerin en altına yerleştirilmelidir.
Personeli korumak için tezgâhlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasınageçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmelidir.
Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödemeyapmaları istenmelidir.
2
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Müşterilere Yönelik Önlemler
Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içerideuyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okumasısağlanmalıdır.
Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyisağlamaları hususunda uyarılmalıdırlar.
Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalıdır. Bu tip iş yerlerive genel olarak toplum içinde kuralına uygun olarak bez maske takılmasıyeterlidir. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.
Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkoliçeren kolonya ile ellerini ovalamalıdır.
Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalıdır.Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.
Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalmasısağlanmalıdır.
3
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Personeli Korumaya Yönelik Önlemler
Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemlerihususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.
Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personelolduğunda çalıştırılmamalıdır.
Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçeya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında elantiseptiği kullanılmalıdır.
Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyeninisağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, suve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Ölçü alırken ya da prova yaparken 1 metrelik sosyal mesafekorunamayacağından tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalı, iğne vediğer aletler ağza götürülmemelidir.
Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyikorumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynıanda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.
4
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Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma
İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.
İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyumhipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerdekorozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen birdezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşırsuyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon vediğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
Çalışma tezgâhları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli,%70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.
Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından%70’lik alkol ile temizlenmelidir.
5
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Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır.Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindekiçöpe atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalıdır.
İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır.
Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temizhava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırmasistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusundayapılmalıdır.
Varsa iş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalıdır. İş yeri lavabosu sıkaralıklarla temizlenmelidir.