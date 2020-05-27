Konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerde alınması gereken Covid 19 önlemleri.. Konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyeler nasıl satış yapacak?

İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerleilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.



İş Yerine Yönelik Önlemler



Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalışekilde) kullanmayan müşteriler içeri alınmamalıdır.



Çalışan ve müşteri dâhil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşterialınmalıdır. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalıdır.



Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sırabeklenmesi gereken her yerde (ödeme alanları vb.) mesafe yer işaretleriylebelirlenmelidir.



Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına görebelirlenmiş işaretlerde beklemelidir.



İş yerlerine misafir alınmamalıdır.



İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı elantiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Elantiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve herzaman dolu olması sağlanmalıdır.



Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı, içeride kalmasüresi sınırlandırılmalıdır (10 dakikayı geçmemeli).



Deneme kabinlerinde kesinlikle maskeler çıkarılmamalıdır. Hergiyim kabinine müşterilerin maskelerini çıkarmamaları ve yüzeyleredokunmamaları için uyarı yazıları asılmalıdır.



Her müşteriden sonra kabin havalandırılarak sık kullanılan yüzeyler uygunşekilde temizlenmelidir. Kabinler kullanılmadığı zamanlarda kapı/perdeleraçık bırakılmalı ve havalandırmanın sürdürülmesi sağlanmalıdır. İkidenfazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinleri birer atlayarak ve dönüşümlü kullanılmalıdır (ör. ilk seferde 1,3,5, ikinci seferde 2,4,6 gibi).



Denenen ürünlere Ultraviyole ışınları uygulanmamalıdır. Avrupa HastalıkKontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol veKorunma Merkezi tarafından önerilmeyen bu işlem insan sağlığına zararlıolabilir.



Müşteri tarafından denenip alınmayan raf ürünleri, katlandıktan sonraraftaki ürünlerin en altına yerleştirilmelidir.



Personeli korumak için tezgâhlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasınageçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmelidir.



Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödemeyapmaları istenmelidir.