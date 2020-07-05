Komşuları Murat Başoğlu'nu istemedi

3 yıl önce Bodrum’da öz yeğeniyle uygunsuz şekilde yakalanıp skandala imza atan Murat Başoğlu’na tepkiler sürüyor. Yeni sevgilisiyle Gölköy’de kiralık bir evde kalan Başoğlu, komşuları tarafından istenmeyince evi boşalttı.
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3 yıl önce Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti.
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Yasak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmedi.
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ISSIZ YERE TAŞINACAK
Televizyon hayatı biten sunucu, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle alışveriş yaparken objektiflere yakalanmıştı.
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Bodrum tutkusuyla bilinen Başoğlu, Gölköy'de bir kiralık ev tutmuştu. Ancak komşularının kendisinden aşırı derecede rahatsız olduğunu hisseden sunucu, apar topar evi boşalttı.
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Çevreden gelen tepkiler üzerine Gölköy'den kaçan Başoğlu'nun, emlakçıların kapısını çalarak daha ıssız bir yerde ev arayışına girdiği öğrenildi.
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Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu'nun skandal görüntüleri o dönem magazin sayfalarının manşetlerini süslemişti. İkili, haklarındaki iddiaları yalanlasa da gerçek ortaya çıkmıştı. (Takvim)