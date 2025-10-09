×
HABERLERGündem Haberleri

Komşular artık 'illallah' etmişti! Şikayet edildi, mahkeme evi boşalttı

#Bursa#Yıldırım#Çöp
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 13:17

Bursa’nın Yıldırım ilçesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda, kimsesiz bir kadının yaşadığı ev çöp eve döndü. Apartmandan yayılan kötü kokular nedeniyle harekete geçen Yıldırım Belediyesi temizlik ekipleri, mahkeme kararıyla evi boşalttı.