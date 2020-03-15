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Haber Giriş: 15 Mart 2020 - 10:46, /

Koltuklar boş kaldı

Hollywood yıldızı John Malkovich’in merakla beklenen ‘The Music Critic Show’ gösterisi koronavirüs salgınından etkilendi. Tüm biletler satılmış olmasına rağmen salonun büyük bölümü boş kaldı. Malkovich’i izleyenler arasında Meltem Cumbul ve Nedim Saban da vardı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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EMMY ödüllü Amerikalı oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich, “The Music Critic Show” adlı gösterisini önceki akşam İstanbul’da sahneledi. “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserler serisi kapsamında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşan 67 yaşındaki sanatçı, sahnede 1.5 saat kaldı. Malkovich, efsane sanatçılar Beethoven, Chopin ve Prokofiev’i esprili bir dille eleştirdiği gösterisinde Nedim Saban’a da yer verdi. Malkovich gösterinin bir bölümünde seyirciye lokum attı, finalde de kendisine verilen buketi seyircilerine verdi.

2TÜM BİLETLER SATILMIŞTI

TÜM BİLETLER SATILMIŞTI

Gösterinin tüm biletleri satılmış olmasına rağmen, salgın nedeniyle salonun büyük bölümü boş kaldı. Etkinlik öncesi birçok kişinin organizasyon yetkililerini arayarak para iadesi istedikleri öğrenildi.

3AYAK SELAMI

AYAK SELAMI

Nedim Saban’ın daha önce yayınlanan “Malkovich sınır dışı edilsin” konulu yazısını sahnede okuyan Malkovich, ardından seyirciler arasındaki Saban’ı sahneye davet etti. Koronavirüs salgını nedeniyle ‘Çin selamı’ yöntemiyle, ayaklarını ve el dirseklerini dokundurarak selamlaşan ikili, salonu güldürdü.John Malkovich’e şovunda keman sanatçısı Aleksey Igudesman ve piyanist Hyung-ki Joo da eşlik etti. Bilet alanlar koronavirüs salgını nedeniyle iade talep etti.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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