Koltuklar boş kaldı

EMMY ödüllü Amerikalı oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich, “The Music Critic Show” adlı gösterisini önceki akşam İstanbul’da sahneledi. “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserler serisi kapsamında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşan 67 yaşındaki sanatçı, sahnede 1.5 saat kaldı. Malkovich, efsane sanatçılar Beethoven, Chopin ve Prokofiev’i esprili bir dille eleştirdiği gösterisinde Nedim Saban’a da yer verdi. Malkovich gösterinin bir bölümünde seyirciye lokum attı, finalde de kendisine verilen buketi seyircilerine verdi.