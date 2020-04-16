'Koltuğa korkarak oturdum'
Corona Virüsü salgını sonrası kendilerini karantinaya alan ünlü isimler kişisel bakımlarını da ihmal etmiyor. Bu zor günleri evinde geçiren televizyon yıldızlarının tıraşını da aile yakınları yapıyor. İşte ünlü isimlerin yeni imajları...
Korona yüzünden 1 aydır berbere gidemeyen Emre Aydın, çözümü saçlarını eşi Eda Köksal Aydın’a emanet etmekte buldu.
SELEN GÖRGÜZEL
Eşi Hamdi Alkan'ı traş eden Selen Görgüzel, o anları sosyal medya hesabından paylaşıp "Selen güzellik salonu...Selen Restauran...Selen Kafe... Selen Sinema salonu...Selen Fitness...Selen Tv...Selen Butik...Selen Spa...Selen Tiyatro e daha bir sürü şey... Hayat gerçekten #evesığarmış yeter ki işte" notunu düştü.
NESLİŞAH ALKOÇLAR
Corona virüs salgını sonrası karantinaya giren Engin Altan Düzyatan ve ailesi dışarıyla bağlantıyı kesti.
Market ihtiyaçları dışında sokağa çıkmayan ünlü çift bütün zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın saçları uzayınca Neslişah Alkoçlar eşinin saçını kesti.
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O anların videosunu paylaşan Alkoçlar altına, 'Gün: 26 ve bizim evde durumlar böyle! Altan saçlarından memnun, çocuklara güzel bir anı oldu! Bu zor zamanlar da ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli... İyi günde kötü günde karantinada!' mesajını yazdı.
Uzun süredir evden dışarı adım atmayan aile bireyleri kişisel bakımlarından da geri kalmıyor. Berberlerin kapalı olması nedeniyle saçları uzayan Can Aslantuğ'u babası Mehmet Aslantuğ tıraş etti. Arzum Onan tıraş sonrası oğluyla çekildiği bu fotoğrafı 'Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu' notuyla paylaştı.
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Oğlunun saçlarını banyoda kesen İzzet Yıdızhan, "Korana virüsü sonrası kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız. Lütfen sabırlı olalım. Bu günlerde geçecek" dedi.
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