Kolonya Cumhuriyeti nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?
Komedi filmi Kolonya Cumhuriyeti beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Kadrosunda usta oyuncuların bulunduğu Kolonya Cumhuriyeti, 21 Nisan 2017'de vizyona girmişti. Peki, Kolonya Cumhuriyeti nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?
2017 yılında Türkiye'de gösterimde yer alan filmlerin biletli seyirci sayısına göre ilk 10'da yer alan Kolonya Cumhuriyeti filminin kadrosunda Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut, Gülhan Tekin yer alıyor.
Kolonya Cumhuriyeti nerede çekiliyor?
"Dedemin Fişi" ve "Çarşı Pazar" Sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat Kepez'in ilk uzun metraj sinema filmi olan Kolonya Cumhuriyeti, il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan bir adamın, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybetmesi ve sonrasında yaşanan komik olayları konu ediniyor. Kolonya Cumhuriyeti, Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekildi.
KOLONYO CUMHURİYETİ KONUSU
Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.